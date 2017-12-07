Петербургскую детвору навестил Йоулупукки

Настоящее новогоднее волшебство сегодня царило в центре Петербурга.

Утренней прогулкой по Дворцовой площади начал свой день финский Дед Мороз. В Петербурге гость из Лапландии всего на несколько дней. И первым делом он захотел посмотреть на главную елку города.



Экскурсию сказочному дедушке провела юная певица Евдокия Малевская. Она подсказала Йоулупукки, какие чудеса есть в городе на Неве. Некоторые на финского волшебника произвели сильное впечатление. Например, то, что многотонная Александровская колонна может стоять без опор.



Потом финский Дед Мороз отправился в Юкки объявить о скором приближении рождественских праздников воспитанникам детской школы-интерната для слабослышащих детей. Второклассница Арина Филиппова, которая почти не слышит, так трогательно исполнила жестовую песню про маму, что все сразу поняли, какое теплое сердце у северного дедушки.



Благодаря дружбе с нашим Дедом Морозом Йоулупукки даже смог сказать детям несколько добрых слов на русском. А ребята лично передали письма с желаниями в руки волшебника. Сказочный финн с радостью рассказывал о себе, но вот какие чудеса он запланировал на это Рождество, оставил в секрете.