В Петербурге готовят к открытию мультимедийный исторический парк

В Петербурге через несколько дней распахнет двери современный экспозиционный комплекс «Россия — моя история». Подобные уже функционируют в Москве, Ставрополе, Казани и Уфе.

Грандиозный комплекс на Бассейной улице неподалеку от СКК возвели в рекордные сроки. Весь путь от идеи до воплощения занял всего семь месяцев. Внутри сооружения оборудовали два масштабных зала — по две с половиной тысячи квадратных метров каждый. Оба повествуют о тысячелетней истории страны.



Экспозицию разделили на два периода: эпоха Рюриковичей-Романовых и история ХХ столетия. А на втором этаже сразу тысячу квадратных метров посвятили истории Северной столицы. При этом организаторы подчеркивают: это не музей, а мультимедийная площадка.



Здесь никаких артефактов — только интерактивное оборудование и экраны. Сотни живых стендов позволяют создателям экспозиции общаться с посетителями на языке современных технологий.



По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, в процессе постройки удалось более чем на 200 миллионов рублей сократить расходы. Конечная стоимость проекта составила 1,4 млрд рублей.



Открытие комплекса, который одновременно сможет принять до тысячи посетителей, запланировано уже на 10 декабря. Первые несколько месяцев вход на территорию исторического парка будет бесплатным.