В России впервые стартовала студенческая олимпиада «Я — профессионал». Как заявляют организаторы, проверяются исключительно профессиональные знания, а не абстрактная эрудиция. Задания для участников составляли специалисты ведущих российских университетов.

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Если победители школьных олимпиад получают льготы при поступлении в вуз, то для студентов это своего рода карьерный лифт — лучшие пройдут стажировки в крупнейших российских компаниях.



На олимпиаде представлены 27 специальностей — от экологии до математики, от дизайна до машиностроения. Отборочный онлайн тур проходит именно в эти дни — на платформе компании Яндекс.



Очный этап пройдет в аудиториях крупнейших российских вузов в январе. Проверять будут не академические знания, а профессиональные навыки. Если ваш запылившийся диплом никому не нужен, то результаты этой олимпиады уже готовы принять крупные российские компании. Нефтяники, финансисты, металлурги, медики помогали составлять задания для студентов.



Среди организаторов олимпиады — 10 крупнейших российских вузов. Им победители тоже интересны. Поэтому лучшим из лучших олимпиада заменит профильный экзамен при поступлении в магистратуру или аспирантуру.



Организаторы настаивают, что олимпиада «Я — профессионал» — тот самый социальный лифт. Победителям сразу — стажировка в крупнейших компаниях, призерам — профиль в базе молодых профи, которой пользуются рекрутеры крупнейших корпораций.



Олимпиада — не разовая акция. Это один из проектов платформы «Россия — страна возможностей», созданная по предложению Владимира Путина. Она должна стать постоянным инструментом для поиска молодых профессионалов работодателями и наоборот. Интеллектуальный рынок труда.



Подробности — в видеоматериале.

