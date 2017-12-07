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    Калифорниец едва не бросился в огонь ради спасения кролика: видео. США, героизм, животные, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКалифорниец едва не бросился в огонь ради спасения кролика: видео

    Калифорниец едва не бросился в огонь ради спасения кролика: видео

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    Калифорниец едва не бросился в огонь ради спасения кролика: видео

    Калифорниец едва не бросился в огонь ради спасения кролика: видео

    Калифорниец едва не бросился в огонь ради спасения кролика: видео

      Лесные пожары, бушующие в Калифорнии, назвали самыми опасными в истории. В штате введен режим чрезвычайной ситуации, началась масштабная эвакуация.

      Один из жителей Калифорнии, оказавшийся в эпицентре стихии, едва не бросился в огонь ради спасения кролика. Мужчина, ехавший по охваченной пожаром трассе в районе города Ла-Кончита в округе Вентура, заметив попавшее в беду животное, остановил машину и вытащил его из горящего леса.

      Поступок калифорнийца попал на видео и быстро распространился по Сети. Посмотревшие ролик пользователи отмечают, что мужчина спас не только кролика, но и веру в человечество.

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