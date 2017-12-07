Калифорниец едва не бросился в огонь ради спасения кролика: видео

Лесные пожары, бушующие в Калифорнии, назвали самыми опасными в истории. В штате введен режим чрезвычайной ситуации, началась масштабная эвакуация.
Один из жителей Калифорнии, оказавшийся в эпицентре стихии, едва не бросился в огонь ради спасения кролика. Мужчина, ехавший по охваченной пожаром трассе в районе города Ла-Кончита в округе Вентура, заметив попавшее в беду животное, остановил машину и вытащил его из горящего леса.
Поступок калифорнийца попал на видео и быстро распространился по Сети. Посмотревшие ролик пользователи отмечают, что мужчина спас не только кролика, но и веру в человечество.
Поступок калифорнийца попал на видео и быстро распространился по Сети. Посмотревшие ролик пользователи отмечают, что мужчина спас не только кролика, но и веру в человечество.
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