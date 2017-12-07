Неизвестный с катаной и ножом напал на прохожих в Токио

Женщина стала жертвой нападения, которое произошло сегодня в токийском районе Кото, еще три человека пострадали.
Неизвестный напал на прохожих с катаной и охотничьим ножом в портовой части города. Погибла женщина, причиной ее смерти стала потеря крови от режущих ран. Еще двое пострадавших находятся в больнице без сознания, состояние третьего раненого, который также был госпитализирован, не вызывает беспокойства у врачей. Отмечается, что у одного из пострадавших на руке длинный порез — более 50 см.
Полиция обнаружила оружие, которое использовал нападавший. Окровавленную катану и нож нашли неподалеку от места, где злоумышленник набросился на прохожих. Самого преступника пока не удалось задержать, его поиски продолжаются, передает ТАСС.
Нападение произошло вечером на территории синтоистского храма Томиока Хатиман. Предположительно, жертва и пострадавшие имеют отношение к этому религиозному объекту.
Полиция обнаружила оружие, которое использовал нападавший. Окровавленную катану и нож нашли неподалеку от места, где злоумышленник набросился на прохожих. Самого преступника пока не удалось задержать, его поиски продолжаются, передает ТАСС.
Нападение произошло вечером на территории синтоистского храма Томиока Хатиман. Предположительно, жертва и пострадавшие имеют отношение к этому религиозному объекту.
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