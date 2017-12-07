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Ментовские войны — 8
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    В петербургской школе хотят сократить воспитателей для детей-инвалидов. Санкт-Петербург, дети и подростки, инвалиды, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургской школе хотят сократить воспитателей для детей-инвалидов

    В петербургской школе хотят сократить воспитателей для детей-инвалидов

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    В петербургской школе хотят сократить воспитателей для <nobr>детей-инвалидов</nobr>

    В петербургской школе хотят сократить воспитателей для детей-инвалидов

    В петербургской школе хотят сократить воспитателей для <nobr>детей-инвалидов</nobr>

      Родители детей-инвалидов из школы №584 выступили против оптимизации образовательного учреждения.

      Сегодня начальник отдела образования Выборгского района Петербурга заявила, что ученики уникальной школы №584 на улице Руднева не пострадают ни от бюджетной экономии, ни от оптимизации штата.

      Родители детей-инвалидов, которые в учреждении не только посещают уроки, но и занимаются спортом, проходят медицинскую реабилитацию и посещают кружки узнали, что планируется урезание финансирования школы. Это может привезти к сокращению несвойственных штату общеобразовательных учреждений специалистов.

      В первую очередь, речь идет о воспитателях, которые на протяжении всего дня помогают детям учиться и перемещаться по зданию. Сохранить уникальную систему школы родители собираются просить президента, спикера Совета федерации и губернатора. Они готовят соответствующую петицию.

      В то же время в РОНО их опасения считают напрасными. Выходящая за рамки образования часть мероприятий будет и дальше проводиться в 584-й школе.

      Юлия Панюкова, начальник отдела образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга: «Сопроводительная работа будет существовать в том полном объеме, который необходим для этих детей. Потому что наша задача — помочь. Мы рады, что можем помочь таким детям».

      Мария Эрмель, мама учениц школы №584 Выборгского района Санкт-Петербурга: «Как это может не сказаться, если количество воспитателей уменьшается на треть. И ребенок не сможет без помощи даже сходить в туалет».

      Подробности смотрите в программе «Сегодня в Санкт-Петербурге», в 19:20.

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