Летевший из Петербурга в Нальчик самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из
Санкт-Петербурга в Нальчик, совершил в четверг незапланированную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира.
Как сообщили ТАСС в авиакомпании, «рейс 511 (Санкт-Петербург — Нальчик) сел незапланированно в Волгограде, причина — куривший на борту мужчина».
Из сообщения авиакомпании: «Его сняли с рейса. Около часа была задержка, сейчас самолет вылетел из Волгограда».
Кроме нарушителя на борту находились 166 пассажиров. Затраты на стоянку в аэропорту Волгограда авиакомпания намерена взыскать с курильщика, сообщили в «Победе».
Это не первый подобный случай у авиакомпании «Победа». В августе этого года два самолета, выполнявшие рейс Москва — Махачкала, совершали вынужденные посадки в аэропортах Минеральных Вод и Волгограда из-за инцидентов с закурившими на борту пассажирами, нарушители были оштрафованы. В ноябре самолет «Победы» посадили в Волгограде из-за дебошира.
Из сообщения авиакомпании: «Его сняли с рейса. Около часа была задержка, сейчас самолет вылетел из Волгограда».
Кроме нарушителя на борту находились 166 пассажиров. Затраты на стоянку в аэропорту Волгограда авиакомпания намерена взыскать с курильщика, сообщили в «Победе».
Это не первый подобный случай у авиакомпании «Победа». В августе этого года два самолета, выполнявшие рейс Москва — Махачкала, совершали вынужденные посадки в аэропортах Минеральных Вод и Волгограда из-за инцидентов с закурившими на борту пассажирами, нарушители были оштрафованы. В ноябре самолет «Победы» посадили в Волгограде из-за дебошира.
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