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Ментовские войны — 8
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    Летевший из Петербурга в Нальчик самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

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    Летевший из Петербурга в Нальчик самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

    Летевший из Петербурга в Нальчик самолет экстренно сел в Волгограде <nobr>из-за</nobr> курильщика

    Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга в Нальчик, совершил в четверг незапланированную посадку в Волгограде из-за закурившего на борту пассажира.

    Как сообщили ТАСС в авиакомпании, «рейс 511 (Санкт-Петербург — Нальчик) сел незапланированно в Волгограде, причина — куривший на борту мужчина».

    Из сообщения авиакомпании: «Его сняли с рейса. Около часа была задержка, сейчас самолет вылетел из Волгограда».

    Кроме нарушителя на борту находились 166 пассажиров. Затраты на стоянку в аэропорту Волгограда авиакомпания намерена взыскать с курильщика, сообщили в «Победе».

    Это не первый подобный случай у авиакомпании «Победа». В августе этого года два самолета, выполнявшие рейс Москва — Махачкала, совершали вынужденные посадки в аэропортах Минеральных Вод и Волгограда из-за инцидентов с закурившими на борту пассажирами, нарушители были оштрафованы. В ноябре самолет «Победы» посадили в Волгограде из-за дебошира.

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