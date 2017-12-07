Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Песков прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

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    Песков прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

    Песков прокомментировал решение Трампа по Иерусалиму

    В Кремле отметили, что признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля приводит к расколу среди международного сообщества.

    Кремль выразил обеспокоенность в связи с решением Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в него посольство США из Тель-Авива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что этот шаг Вашингтона приводит к обострению ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков: «Действительно, вызывает обеспокоенность то, какая напряженность возникла в регионе после объявления американского президента господина Трампа. Мы полагаем, что это решение как минимум сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а наоборот, как мы видим, приводит к расколу среди международного сообщества».

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    Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что решение Трампа вызвало острую реакцию, в частности в Рамалле, и в целом среди палестинцев. Песков призвал в сложившейся ситуации продолжать искать политико-дипломатические пути решения.

    Дмитрий Песков    : «Что нужно делать? Нужно продолжать искать пути решения политико-дипломатическими средствами, хотя ситуация, безусловно, существенно осложнилась».

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