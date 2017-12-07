Среди первых пассажиров в аэропорту Платов оказались коты Мотя и Федя

Под
Ростовом-на-Дону начал работать новый международный аэропорт Платов. Его возвели специально к чемпионату мира по футболу. Грандиозность события в том, что с момента распада СССР это первая в нашей стране воздушная гавань, построенная с нуля. Раньше их только расширяли и реконструировали.
Аэропорт занимает огромную площадь, а по своему техническому оснащению соответствует всем мировым стандартам. Сегодня утром там уже приземлился самолет из Москвы.
Все впервые: посадки и взлеты, самолеты на стоянке, номера рейсов на табло, работающие эскалаторы, система безопасности на входе, паспортный контроль, регистрация на рейсы. Это уже не тестовый режим. Те, кто улетал еще недавно из старого аэропорта, возвращаются в новый и как будто попадают в другой город, где никогда не были. Им еще ехать домой по новой дороге, которую открыли накануне. Коты Мотя и Федя перенесли полет не хуже своих хозяев. Это первые животные, которых принимает новый аэропорт.
К тому, что Платов — это не только казачий атаман, но и воздушный порт города, ростовчанам, да и не только им, придется еще привыкать. Привыкать к тому, что старый аэропорт, удобный, близкий, у самого центра, скоро разберут. А на его месте будут жилые кварталы. Построенный через год после смерти Ленина старый аэропорт, как говорят, больше не мог справляться с нагрузкой. Платов — инвестиционный проект стоимостью почти 50 миллиардов рублей — начали строить с нуля в чистом поле, в 30 километрах от Ростова. Это первый подобный проект в России за 24 года.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
Все впервые: посадки и взлеты, самолеты на стоянке, номера рейсов на табло, работающие эскалаторы, система безопасности на входе, паспортный контроль, регистрация на рейсы. Это уже не тестовый режим. Те, кто улетал еще недавно из старого аэропорта, возвращаются в новый и как будто попадают в другой город, где никогда не были. Им еще ехать домой по новой дороге, которую открыли накануне. Коты Мотя и Федя перенесли полет не хуже своих хозяев. Это первые животные, которых принимает новый аэропорт.
К тому, что Платов — это не только казачий атаман, но и воздушный порт города, ростовчанам, да и не только им, придется еще привыкать. Привыкать к тому, что старый аэропорт, удобный, близкий, у самого центра, скоро разберут. А на его месте будут жилые кварталы. Построенный через год после смерти Ленина старый аэропорт, как говорят, больше не мог справляться с нагрузкой. Платов — инвестиционный проект стоимостью почти 50 миллиардов рублей — начали строить с нуля в чистом поле, в 30 километрах от Ростова. Это первый подобный проект в России за 24 года.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
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