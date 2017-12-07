Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Водители устроили дорожную потасовку со стрельбой на юго-западе Петербурга. Санкт-Петербург, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодители устроили дорожную потасовку со стрельбой на юго-западе Петербурга

    Водители устроили дорожную потасовку со стрельбой на юго-западе Петербурга

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    Водители устроили дорожную потасовку со стрельбой на <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга

    Водители устроили дорожную потасовку со стрельбой на юго-западе Петербурга

    Водители устроили дорожную потасовку со стрельбой на <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга

      Полиция выясняет обстоятельства перестрелки на проспекте Маршала Жукова.

      По предварительной информации, поводом для применения травматического оружия стал дорожный конфликт. Двое водителей не смогли поделить перекресток Ленинского проспекта с проспектом Маршала Жукова.

      В итоге завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Один из участников применил травматический пистолет, а второй — перцовый баллончик.

      На место прибыли скорая, ДПС и два экипажа патрульно-постовой службы. Свидетели инцидента утверждают, что на месте есть пострадавшие. Правоохранительные органы проводят проверку. Участники потасовки доставлены в отдел полиции.

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