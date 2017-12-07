Водители устроили дорожную потасовку со стрельбой на юго-западе Петербурга

Полиция выясняет обстоятельства перестрелки на проспекте Маршала Жукова.
По предварительной информации, поводом для применения травматического оружия стал дорожный конфликт. Двое водителей не смогли поделить перекресток Ленинского проспекта с проспектом Маршала Жукова.
В итоге завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Один из участников применил травматический пистолет, а второй — перцовый баллончик.
На место прибыли скорая, ДПС и два экипажа патрульно-постовой службы. Свидетели инцидента утверждают, что на месте есть пострадавшие. Правоохранительные органы проводят проверку. Участники потасовки доставлены в отдел полиции.
В итоге завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Один из участников применил травматический пистолет, а второй — перцовый баллончик.
На место прибыли скорая, ДПС и два экипажа патрульно-постовой службы. Свидетели инцидента утверждают, что на месте есть пострадавшие. Правоохранительные органы проводят проверку. Участники потасовки доставлены в отдел полиции.
Комментарии