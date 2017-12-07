Мелких производителей пива и сидра обяжут установить счетчики

Минфин хочет обязать большинство российских производителей пива устанавливать счетчики готовой продукции. Это также относится к тем, кто выпускает медовуху, сидр и пуаре.
Сейчас счетчики обязательны для крупных производителей, но, как стало известно газете «Коммерсант», требование намерены распространить и на тех, кто выпускает до 300 тысяч декалитров в год. По данным организации «Опора России», таких на рынке 93%.
В Минфине объясняют, что таким образом хотят повысить качество, поскольку под пивом часто скрывается лишь пивной напиток. А вот производители говорят, что инициатива для них дорогостоящая, и реализовать ее будет трудно.
В Минфине объясняют, что таким образом хотят повысить качество, поскольку под пивом часто скрывается лишь пивной напиток. А вот производители говорят, что инициатива для них дорогостоящая, и реализовать ее будет трудно.
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