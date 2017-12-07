МИД РФ прокомментировал решение США перенести посольство в Иерусалим

В Москве серьезно обеспокоены решением США о переносе посольства из
Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Из сообщения МИД РФ: «В Москве объявленные в Вашингтоне решения восприняты с серьезной обеспокоенностью. Исходим из того, что справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе».
По мнению ведомства, планы Вашингтона угрожают процессу урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, а также могут негативно отразиться на общей ситуации в ближневосточном регионе. В Москве призвали все стороны к сдержанности и напомнили о принципиальной позиции российской стороны.
Из сообщения МИД РФ: «Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства».
Заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства вызвало волну протестов на Ближнем Востоке. Сразу восемь стран запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН по статусу Иерусалима. На Западном берегу Иордана начались столкновения между израильтянами и палестинцами, уже есть первые пострадавшие. Тель-Авив направил в регион дополнительные армейские подразделения.
По мнению ведомства, планы Вашингтона угрожают процессу урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, а также могут негативно отразиться на общей ситуации в ближневосточном регионе. В Москве призвали все стороны к сдержанности и напомнили о принципиальной позиции российской стороны.
Из сообщения МИД РФ: «Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства».
Заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства вызвало волну протестов на Ближнем Востоке. Сразу восемь стран запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН по статусу Иерусалима. На Западном берегу Иордана начались столкновения между израильтянами и палестинцами, уже есть первые пострадавшие. Тель-Авив направил в регион дополнительные армейские подразделения.
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