Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    МИД РФ прокомментировал решение США перенести посольство в Иерусалим

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    • Фото: Reuters © 2017, Mohammed Salem
    МИД РФ прокомментировал решение США перенести посольство в Иерусалим

    МИД РФ прокомментировал решение США перенести посольство в Иерусалим

    МИД РФ прокомментировал решение США перенести посольство в Иерусалим
  • Фото: Reuters © 2017, Mohammed Salem

    • В Москве серьезно обеспокоены решением США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

    Из сообщения МИД РФ: «В Москве объявленные в Вашингтоне решения восприняты с серьезной обеспокоенностью. Исходим из того, что справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе».

    По мнению ведомства, планы Вашингтона угрожают процессу урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, а также могут негативно отразиться на общей ситуации в ближневосточном регионе. В Москве призвали все стороны к сдержанности и напомнили о принципиальной позиции российской стороны.

    Из сообщения МИД РФ: «Принципиальная позиция России остается неизменной. Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства».

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    Заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в город американского посольства вызвало волну протестов на Ближнем Востоке. Сразу восемь стран запросили проведение экстренной встречи Совбеза ООН по статусу Иерусалима. На Западном берегу Иордана начались столкновения между израильтянами и палестинцами, уже есть первые пострадавшие. Тель-Авив направил в регион дополнительные армейские подразделения.

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