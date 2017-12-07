В Петербурге из-за коммунальной аварии авто обварилось в кипятке

В Купчине уже второй раз за неделю происходит прорыв тепломагистрали. Аварию должны устранить в течение 24 часов.
Сегодня во Фрунзенском районе из разлива кипятка пришлось спасать автомобили. Водитель малолитражки, угодившей в промоину с горячей водой, получил ожоги, но выжил. Труба с горячей водой лопнула на проспекте Славы второй раз за неделю. Улицу окутало облаком пара. На место прибыли аварийные бригады.
В эти минуты коммунальное дежавю локализовано. На отопление и горячее водоснабжение в домах прорыв не повлиял. Ущерб нанесен лишь автовладельцам. Так, одна из машин провалилась под асфальт практически полностью. Однако в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что компенсируют ущерб владельцам пострадавших машин.
Аналогичная коммунальная авария произошла на проспекте Славы два дня назад. Под одним из самых нелюбимых горожанами надземных переходов, прозванных «крабом», прорвало трубу с кипятком. Улицы заволокло паром. Движение транспорта на время ремонта ограничили.
В эти минуты коммунальное дежавю локализовано. На отопление и горячее водоснабжение в домах прорыв не повлиял. Ущерб нанесен лишь автовладельцам. Так, одна из машин провалилась под асфальт практически полностью. Однако в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что компенсируют ущерб владельцам пострадавших машин.
Аналогичная коммунальная авария произошла на проспекте Славы два дня назад. Под одним из самых нелюбимых горожанами надземных переходов, прозванных «крабом», прорвало трубу с кипятком. Улицы заволокло паром. Движение транспорта на время ремонта ограничили.
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