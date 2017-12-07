Синоптики: оттепель придет в Москву в выходные

Жителей Москвы и Московской области в выходные ожидает оттепель, повышение температуры продлится до вторника.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура в Москве днем 8 декабря составит от минус пяти до минус трех градусов, по области от минус семи до минус двух, ночью от минус четырех до минус двух и от минус семи до минус двух соответственно.



Отмечается, что потепление, которое начнется в ночь с пятницы на субботу, может продлиться до вторника. Днем в субботу, 9 декабря, температура воздуха в Москве поднимется до минус одного — плюс одного градуса, а в Подмосковье до минус трех — плюс двух градусов. В воскресенье, 10 декабря, столбик термометра задержится на этих показателях, а в понедельник, 11 декабря, может подняться еще на градус, до отметок минус два — плюс три.



В выходные в регионе будет преобладать южный и юго-восточный ветер (5–10 м/с). В воскресенье днем местами возможны порывы до 12–17 м/с. Будет сохраняться возможность гололедицы. Местами возможны небольшие осадки.