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    На Камчатке бухгалтер притворялась беременной ради отдыха на декретные деньги

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    На Камчатке бухгалтер притворялась беременной ради отдыха на декретные деньги

    На Камчатке бухгалтер притворялась беременной ради отдыха на декретные деньги

    Предприимчивая жительница Камчатского края выдала себя за беременную, чтобы получить декретные деньги и потратить их на отдых.

    В поселки Ключи женщина пришла на прием в местную больницу и заявила, что беременна. После осмотра ей поставили предварительный диагноз: «беременность неясного срока», кроме того, пациентке были назначены анализы и УЗИ. Однако женщина проигнорировала их. В августе она снова пришла к врачу, которая выдала ей больничный. Бухгалтер предъявила листок нетрудоспособности на работе, получила 263 тысячи рублей декретных и отправилась отдыхать.

    Примечательно, что сомнений касательно беременности жительницы поселка Ключи у медиков не возникло. Не исключено, что врачей ввел в заблуждение лишний вес женщины — по некоторым данным, она весит 153 кг.

    Обман раскрылся, когда пришло время рожать, а женщина с августа не появлялась в больнице. Медики забили тревогу и пошли домой к 31-летней сельчанке, но та отказалась открыть дверь и общаться с ними. Врачи обратились в прокуратуру, сотрудники которой выяснили, что «молодая мама» оказалась мошенницей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает сайт региональной прокуратуры.

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