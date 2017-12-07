На Камчатке бухгалтер притворялась беременной ради отдыха на декретные деньги

Предприимчивая жительница Камчатского края выдала себя за беременную, чтобы получить декретные деньги и потратить их на отдых.
В поселки Ключи женщина пришла на прием в местную больницу и заявила, что беременна. После осмотра ей поставили предварительный диагноз: «беременность неясного срока», кроме того, пациентке были назначены анализы и УЗИ. Однако женщина проигнорировала их. В августе она снова пришла к врачу, которая выдала ей больничный. Бухгалтер предъявила листок нетрудоспособности на работе, получила 263 тысячи рублей декретных и отправилась отдыхать.
Примечательно, что сомнений касательно беременности жительницы поселка Ключи у медиков не возникло. Не исключено, что врачей ввел в заблуждение лишний вес женщины — по некоторым данным, она весит 153 кг.
Обман раскрылся, когда пришло время рожать, а женщина с августа не появлялась в больнице. Медики забили тревогу и пошли домой к 31-летней сельчанке, но та отказалась открыть дверь и общаться с ними. Врачи обратились в прокуратуру, сотрудники которой выяснили, что «молодая мама» оказалась мошенницей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает сайт региональной прокуратуры.
Примечательно, что сомнений касательно беременности жительницы поселка Ключи у медиков не возникло. Не исключено, что врачей ввел в заблуждение лишний вес женщины — по некоторым данным, она весит 153 кг.
Обман раскрылся, когда пришло время рожать, а женщина с августа не появлялась в больнице. Медики забили тревогу и пошли домой к 31-летней сельчанке, но та отказалась открыть дверь и общаться с ними. Врачи обратились в прокуратуру, сотрудники которой выяснили, что «молодая мама» оказалась мошенницей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает сайт региональной прокуратуры.
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