В Смоленской области 9-летний мальчик спас из огня братьев и сестру

Следователи начали проверку по факту гибели женщины 1987 года рождения при пожаре. Установлено, что погибшая — мать четырех детей, младшему из которых всего девять месяцев, а старшему девять лет.Старший ребенок, когда началось возгорание, вынес из огня братьев и сестру. Раздетых детей на крыльце дома заметил старший следователь межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР, который проезжал мимо. Он пришел им на помощь.Следователь посадил детей в машину, а затем вместе с соседями бросился в горящий дом, где осталась их мать. Но из-за сильного задымления найти ее не смогли.Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание, но спасти многодетную мать не удалось. Детей передали медикам скорой помощи.: «В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, проводится детальный и тщательный осмотр дома, опрашиваются свидетели и очевидцы, будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».