Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    В Смоленской области 9-летний мальчик спас из огня братьев и сестру

    1 комментарий

    В Смоленской области 9-летний мальчик спас из огня братьев и сестру

    В Смоленской области <nobr>9-летний</nobr> мальчик спас из огня братьев и сестру

    Пожар в частном доме в городе Вязьма в Смоленской области произошел сегодня утром. При возгорании погибла мать четверых детей.

    Следователи начали проверку по факту гибели женщины 1987 года рождения при пожаре. Установлено, что погибшая — мать четырех детей, младшему из которых всего девять месяцев, а старшему девять лет.

    Старший ребенок, когда началось возгорание, вынес из огня братьев и сестру. Раздетых детей на крыльце дома заметил старший следователь межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР, который проезжал мимо. Он пришел им на помощь.

    Следователь посадил детей в машину, а затем вместе с соседями бросился в горящий дом, где осталась их мать. Но из-за сильного задымления найти ее не смогли.

    Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание, но спасти многодетную мать не удалось. Детей передали медикам скорой помощи.

    СУ СКР по Смоленской области    : «В настоящее время на месте происшествия работает следователь СКР, проводится детальный и тщательный осмотр дома, опрашиваются свидетели и очевидцы, будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru