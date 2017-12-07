«Парни Путина похищают людей»: появление российской скорой в Стокгольме превратилось в детектив

Русские люди в красной униформе вызвали переполох в Стокгольме. В Интернете появилась фотография, на которой видно, что российский реанимобиль стоит на улице города. Соцсети подозрительных шведов запестрили предположениями: одни посчитали, что снимают фильм или
кого-то секретно эвакуируют из нашего посольства, а другие даже подумали о том, что это «страшные русские» прямо на улице похищают людей.
Некий Монс Юнассон спешил на обед с друзьями в одном из центральных районов Стокгольма. Неожиданно он увидел лежащего на земле человека, окруживших его прохожих и машину скорой помощи. Бдительный гражданин Юнассон определил, что машина не совсем обычная: у нее российские госномера, а на одежде медперсонала — русские буквы.
«Что происходит?» — написал Монс в своем Twitter, приложив фотографию машины скорой помощи. Твит в одночасье стал безумно популярным, в результате на него обратили внимание журналисты одного из крупнейших скандинавских таблоидов Aftonbladet. Один только заголовок леденил кровь — «Мистическая русская скорая на улицах Стокгольма». Во многих странах Европы это бы восприняли как добрую рождественскую историю, но только не в Швеции.
Масла в огонь традиционной шведской подозрительности подлил компетентный комментарий представителя полиции района Виктора Адольфсона: «Похоже, мы понятия не имеем, что вообще происходит. Странно все это». И началось. Шведские форумы генерировали идеи с сумасшедшей быстротой. Вот только один из комментариев: «Это парни Путина, похищают людей на улице средь бела дня и увозят в матушку-Россию».
Что поделать, шведская подозрительность победила шведский прагматизм, когда в 1981 году наша подлодка села на мель в ста метрах от главной военно-морской базы Швеции. С тех пор наши скандинавские партнеры считают, что русские могут все. И в чем-то они правы. Как мы выяснили, наши медики в Стокгольме просто оказывали помощь человеку, с которым прямо на улице случился судорожный припадок.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
«Что происходит?» — написал Монс в своем Twitter, приложив фотографию машины скорой помощи. Твит в одночасье стал безумно популярным, в результате на него обратили внимание журналисты одного из крупнейших скандинавских таблоидов Aftonbladet. Один только заголовок леденил кровь — «Мистическая русская скорая на улицах Стокгольма». Во многих странах Европы это бы восприняли как добрую рождественскую историю, но только не в Швеции.
Масла в огонь традиционной шведской подозрительности подлил компетентный комментарий представителя полиции района Виктора Адольфсона: «Похоже, мы понятия не имеем, что вообще происходит. Странно все это». И началось. Шведские форумы генерировали идеи с сумасшедшей быстротой. Вот только один из комментариев: «Это парни Путина, похищают людей на улице средь бела дня и увозят в матушку-Россию».
Что поделать, шведская подозрительность победила шведский прагматизм, когда в 1981 году наша подлодка села на мель в ста метрах от главной военно-морской базы Швеции. С тех пор наши скандинавские партнеры считают, что русские могут все. И в чем-то они правы. Как мы выяснили, наши медики в Стокгольме просто оказывали помощь человеку, с которым прямо на улице случился судорожный припадок.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
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