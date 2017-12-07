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    На Урале 15-летняя мать пыталась смыть новорожденного в унитаз

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    На Урале 15-летняя мать пыталась смыть новорожденного в унитаз

    На Урале <nobr>15-летняя</nobr> мать пыталась смыть новорожденного в унитаз

    Уральские полицейские выясняют обстоятельства непростой семейной драмы. 15-летняя школьница тайно родила ребенка и пыталась избавиться от него в туалете.

    Инцидент произошел в Троицке в одном из общежитий. В ночь на 5 декабря девушка втайне ото всех родила ребенка, предполагаемый отец младенца — 18-летний молодой человек — заставил мать спустить новорожденного в унитаз. Однако страшным планам молодых родителей не суждено было сбыться. Услышав крики и возню, мать парня не позволила совершить убийство. Женщина отрезала пуповину у ребенка и вызвала скорую. Медики забрали младенца и его горе-мамашу в больницу.

    В соцсетях пишут, что школьница о беременности никому не рассказывала. Выяснилось, что она доносила младенца до семи месяцев. А появление живота объясняла тем, что «поправилась». В настоящее время ребенка выхаживают медики областной детской больницы. Его состояние оценивают как тяжелое.

    По факту произошедшего региональным управлением МВД РФ начата проверка, сообщает «Интерфакс».

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