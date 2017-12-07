Россия сделала ставку на развитие цифровой экономики. Сколько барьеров преграждает нам путь в светлое будущее и как их преодолеть?
Когда в России определятся с правилами оборота криптовалют и доступа к персональным данным граждан? Лекарства от каких болезней стали заслугой стартаперов? Обидно ли слышать, когда первый в стране инновационный центр называют дорогой игрушкой? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с председателем правления Фонда «Сколково» Игорем Дроздовым.
О преодолении барьеров на пути к цифровой экономике
Эти барьеры были конвертированы в пакеты законопроектов. Они примерно раскладываются поровну, порядка 25–30 пакетов — 2018 год, и на 2019-й примерно такая же цифра. Исходим из того, что после принятия этих законов значительная часть этих барьеров будут устранена.
Об инновационном центре «Сколково»
У нас 1800 компаний, которые имеют статус участника «Сколково». Порядка 200 компаний вышли со своими технологиями на глобальные рынки, то есть они что-то уже продают за рубеж. А несколько десятков компаний в своих нишах стали мировыми лидерами…
Возьмем такую тему, как распознавание лиц. Как минимум две наши компании входят в топ-5 мировых лидеров, причем это подтверждается разнообразными рейтингами…
За прошлый год совокупно наши компании заработали 50 миллиардов рублей. Довольно неплохая цифра, особенно если учесть, что годом ранее они заработали 40 миллиардов. То есть динамика порядка 20 процентов.
О Технопарке
Его площадь — 100 тысяч квадратных метров. Это крупнейший отдельно стоящий технопарк в Европе. За год с момента открытия на данный момент он заполнен на 91%. На мой взгляд, довольно впечатляющая цифра.
О прорывных медицинских препаратах
Лекарство от гепатита D уже в 2020 году, мы ожидаем, выйдет на европейский рынок. Оно проходит клинические испытания не только в России, но и в Евросоюзе.
О криптовалютах
Необходимо определить все-таки правила оборота того, что мы называем «крипто», даже не буду говорить слово «валюта»… Одна из задач нашего плана такого рода — консолидированное предложение сформулировать в первом полугодии 2018 года.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 11 декабря, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О преодолении барьеров на пути к цифровой экономике
Эти барьеры были конвертированы в пакеты законопроектов. Они примерно раскладываются поровну, порядка 25–30 пакетов — 2018 год, и на 2019-й примерно такая же цифра. Исходим из того, что после принятия этих законов значительная часть этих барьеров будут устранена.
Об инновационном центре «Сколково»
У нас 1800 компаний, которые имеют статус участника «Сколково». Порядка 200 компаний вышли со своими технологиями на глобальные рынки, то есть они что-то уже продают за рубеж. А несколько десятков компаний в своих нишах стали мировыми лидерами…
Возьмем такую тему, как распознавание лиц. Как минимум две наши компании входят в топ-5 мировых лидеров, причем это подтверждается разнообразными рейтингами…
За прошлый год совокупно наши компании заработали 50 миллиардов рублей. Довольно неплохая цифра, особенно если учесть, что годом ранее они заработали 40 миллиардов. То есть динамика порядка 20 процентов.
О Технопарке
Его площадь — 100 тысяч квадратных метров. Это крупнейший отдельно стоящий технопарк в Европе. За год с момента открытия на данный момент он заполнен на 91%. На мой взгляд, довольно впечатляющая цифра.
О прорывных медицинских препаратах
Лекарство от гепатита D уже в 2020 году, мы ожидаем, выйдет на европейский рынок. Оно проходит клинические испытания не только в России, но и в Евросоюзе.
О криптовалютах
Необходимо определить все-таки правила оборота того, что мы называем «крипто», даже не буду говорить слово «валюта»… Одна из задач нашего плана такого рода — консолидированное предложение сформулировать в первом полугодии 2018 года.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в понедельник, 11 декабря, сразу после «Итогов дня». На НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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