Российский летчик в Германии добивается возвращения сыновей на родину

Летчик гражданской авиации, который уже несколько месяцев живет в Германии, обратился за помощью к российским дипломатам. Игорь Коречников просит помочь ему вернуть двоих детей. По словам мужчины, супруга подделала свидетельство о его смерти и вывезла сыновей в Европу.

Пакет с игрушками в Германию Игорь Коречников привез с собой из России с надеждой вручить его сыновьям, которых супруга прячет от него. Вот уже шесть лет жена пытается скрыться, переезжая из одной европейской страны в другую. Причем для этого требовалось разрешение отца, но женщина предъявила свидетельство о его смерти. Ради того, чтобы найти и вернуть сыновей, летчик гражданской авиации с 15-летним стажем был вынужден бросить работу.



Игорь утверждает, что желание жены разорвать отношения стало для него сюрпризом. Все якобы изменилось в один день. Глава семьи проснулся в пустой квартире. Игорь бросился искать жену и детей. Обзвонил всех родственников и знакомых. Лишь через несколько месяцев узнал, что супруга с сыновьями во Франции. Он тут же купил билет, но вскоре вынужден был вернуться ни с чем. Близкие снова исчезли. Позже оказалось, что они в Германии.



Сама Надежда уверяет: она не гналась за лучшей жизнью, а спасала себя и детей. Ведь супруг, по ее мнению, непредсказуем и опасен. Именно поэтому, признается Надежда, она и воспользовалась поддельным удостоверением о смерти супруга. Сейчас женщина, так и не получив развод, уже два года живет с немцем. Муж через суд добивался изъятия сыновей — ему разрешили лишь редкие встречи.



Между тем Игорю вскоре придется покинуть страну — истекает срок визы. Однако сдаваться он не намерен. Собирается уже через российский суд и дипломатов добиваться возвращения детей.



Подробности — в видеоматериале.