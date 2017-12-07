Раскрыта тайна появления российской скорой в Стокгольме

Чрезвычайно взволновал сначала жителей Швеции, а потом и России случай на улице Стокгольма. Там медики оказывали помощь пострадавшему, однако скорая была с российскими номерами, а врачи — в форме с надписями на русском языке.

2500 врачи

медицина

Стокгольм

Швеция

Как выяснилось, бригада медиков ранее прибыла из Санкт-Петербурга, чтобы транспортировать нашего соотечественника. Он находился в Швеции в командировке и получил серьезную травму. И как только состояние его стабилизировалось, было принято решение доставить пациента в российскую клинику. Реанимобиль уже было подъезжал к порту, где фельдшеров ждал паром. Но тут медики увидели, что плохо стало другому человеку, и поспешили на помощь.



Все, к счастью, сложилось: и шведского пострадавшего местным врачам передали, и со своим пациентом на паром успели. Но тут фотографии попали в Интернет. Понятное дело, что никто не знал деталей инцидента. В итоге начали гадать, а что вообще происходит.



Шведы принялись строить самые фантастические догадки: «русские выиграли самые последние закупки на медицинский транспорт»; «быстрее вызвать скорую помощь из России, чем из ближайшей больницы»; «да это же просто ошибка виртуальной реальности, в которой мы живем».



После тысяч репостов снимки увидели и россияне и сделали более реалистичное предположение — мол, это реанимобиль нашего консульства в Швеции, а дело якобы происходит возле здания посольства. Но дипломаты, которые, как оказалось, ничего не знали об этом, поясняют: личной скорой не имеют. Да и к тому же у машины в таком случае были бы, как говорят в народе, «красные» номера.



Кто бы мог подумать, говорят фельдшеры: вроде исполнили профессиональный долг, а тут такое внимание. Шведские коллеги благодарят, а соотечественники — гордятся.