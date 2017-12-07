Путин наградил сотрудников «Ростеха» за вклад в мощь армии

Без решения о создании «Ростеха» армия сегодня вряд ли бы могла бы демонстрировать свою мощь, заявил Владимир Путин на церемонии вручения госнаград сотрудникам корпорации по случаю 10-летия компании.

«Ростех» объединяет целые отрасли российской промышленности: оружейное производство, производство боеприпасов, систем залпового огня, авиа- и вертолетостроение. На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов.



Путин предостерег «Ростех» от чрезмерного расширения, чтобы не повредить эффективности. В то же время президент особо отметил роль корпорации в оснащении вооруженных сил и оценил технику, которая применялась в Сирии.



Владимир Путин, президент РФ: «Особо хотел бы отметить роль „Ростеха“ в оснащении Вооруженных сил России, спецслужб и правоохранительных органов. На долю предприятий корпорации приходится четверть от общего объёма гособоронзаказа. Ваша техника и системы вооружения хорошо зарекомендовали себя в войсках, показали высокие боевые качества в ходе спецоперации в борьбе с террористами в Сирии».