Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Путин наградил сотрудников «Ростеха» за вклад в мощь армии. Путин, Ростех, армия и флот РФ, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин наградил сотрудников «Ростеха» за вклад в мощь армии

    Путин наградил сотрудников «Ростеха» за вклад в мощь армии

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    Путин наградил сотрудников «Ростеха» за вклад в мощь армии

    Путин наградил сотрудников «Ростеха» за вклад в мощь армии

    Путин наградил сотрудников «Ростеха» за вклад в мощь армии

      Без решения о создании «Ростеха» армия сегодня вряд ли бы могла бы демонстрировать свою мощь, заявил Владимир Путин на церемонии вручения госнаград сотрудникам корпорации по случаю 10-летия компании.

      «Ростех» объединяет целые отрасли российской промышленности: оружейное производство, производство боеприпасов, систем залпового огня, авиа- и вертолетостроение. На сегодняшний день в корпорацию входят более 700 предприятий, собранных в 15 холдингов.

      Путин предостерег «Ростех» от чрезмерного расширения, чтобы не повредить эффективности. В то же время президент особо отметил роль корпорации в оснащении вооруженных сил и оценил технику, которая применялась в Сирии.

      Владимир Путин, президент РФ: «Особо хотел бы отметить роль „Ростеха“ в оснащении Вооруженных сил России, спецслужб и правоохранительных органов. На долю предприятий корпорации приходится четверть от общего объёма гособоронзаказа. Ваша техника и системы вооружения хорошо зарекомендовали себя в войсках, показали высокие боевые качества в ходе спецоперации в борьбе с террористами в Сирии».

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