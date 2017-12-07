Телеканал НТВ отправится в кругосветное путешествие по «Пути нефти»

17 декабря телезрители НТВ смогут увидеть премьеру уникального
научно-популярного фильма «Путь нефти: мифы и реальность» с Сергеем Малозёмовым — автором и ведущим программ «Чудо техники» и «Еда живая и мёртвая».
Удивительно, но многим вещам, без которых современный человек не мыслит жизни сегодня, начало дает именно нефть. В частности, она участвует в создании привычных одежды и обуви, косметики и парфюмерии, телефонов, ноутбуков и другой техники. Кроме того, нефтепродукты активно используются в медицине и даже в балете. Однако эксперты упорно предупреждают: запасы нефти истощаются, а потому в данный момент проблема нефтедобычи стоит достаточно остро.
Журналист и телеведущий НТВ Сергей Малозёмов задался злободневными вопросами: скоро ли закончится нефть, вредит ли ее добыча природе и правда ли, что скоро альтернативная энергетика заменит нефть. В поисках ответов на них он совершил настоящее кругосветное путешествие, чтобы подробно изучить ситуацию с нефтедобычей не только в России, но и в мире. Автор увидел, как добывают нефть в Арктике, Сибири и даже в «городке звезд» Беверли-Хиллз в Калифорнии. Узнал, что в Дании, где технологии будущего уже стали реальностью, на острове Самсё от нефти пытаются отказаться, и посмотрел, насколько эффективно это получается.
А также Сергей Малозёмов разведал, как на самом деле относятся к альтернативному топливу в Германии. Помимо этого, в рамках путешествия автор фильма отправился на уникальную ледостойкую нефтяную платформу «Приразломная» — единственный проект на российском арктическом шельфе, где с 2013 года ведется промышленная добыча нефти.
Сергей Малозёмов: «Самое яркое впечатление от съемок этого проекта — конечно, подготовка к поездке на платформу „Приразломная“ в Печорском море. Чтобы туда попасть, все, даже журналисты, должны были пройти тренинг и получить сертификаты по покиданию вертолета под водой. Нас действительно топили в переворачивающейся капсуле в бассейне, мы должны были активировать дыхательные мешки, выбивать окна и выплывать не захлебнувшись. Это воспоминания на всю жизнь. Но, если серьезно, я не представлял, до чего много современнейших технологий сосредоточено в сегодняшней нефтедобыче и нефтепереработке, и насколько наша жизнь зависит от этой черной маслянистой жидкости, к которой и людям, с ней работающим я теперь отношусь совершенно по-новому».
Документальный фильм «Путь нефти: мифы и реальность» расскажет телезрителям о современных технологиях нефтедобычи, о том, на что, кроме топлива, способна нефтяная отрасль, и как из нефти делают балетные пачки, знаменитые японские ластики, сердечные клапаны и даже скафандры. А также в фильме прозвучат ответы на главные вопросы: сколько нефти осталось на планете, и что делать, если она закончится.
Смотрите фильм «Путь нефти: мифы и реальность» с Сергеем Малозёмовым в воскресенье, 17 декабря, в 23:00 на НТВ.
Журналист и телеведущий НТВ Сергей Малозёмов задался злободневными вопросами: скоро ли закончится нефть, вредит ли ее добыча природе и правда ли, что скоро альтернативная энергетика заменит нефть. В поисках ответов на них он совершил настоящее кругосветное путешествие, чтобы подробно изучить ситуацию с нефтедобычей не только в России, но и в мире. Автор увидел, как добывают нефть в Арктике, Сибири и даже в «городке звезд» Беверли-Хиллз в Калифорнии. Узнал, что в Дании, где технологии будущего уже стали реальностью, на острове Самсё от нефти пытаются отказаться, и посмотрел, насколько эффективно это получается.
А также Сергей Малозёмов разведал, как на самом деле относятся к альтернативному топливу в Германии. Помимо этого, в рамках путешествия автор фильма отправился на уникальную ледостойкую нефтяную платформу «Приразломная» — единственный проект на российском арктическом шельфе, где с 2013 года ведется промышленная добыча нефти.
Сергей Малозёмов: «Самое яркое впечатление от съемок этого проекта — конечно, подготовка к поездке на платформу „Приразломная“ в Печорском море. Чтобы туда попасть, все, даже журналисты, должны были пройти тренинг и получить сертификаты по покиданию вертолета под водой. Нас действительно топили в переворачивающейся капсуле в бассейне, мы должны были активировать дыхательные мешки, выбивать окна и выплывать не захлебнувшись. Это воспоминания на всю жизнь. Но, если серьезно, я не представлял, до чего много современнейших технологий сосредоточено в сегодняшней нефтедобыче и нефтепереработке, и насколько наша жизнь зависит от этой черной маслянистой жидкости, к которой и людям, с ней работающим я теперь отношусь совершенно по-новому».
Документальный фильм «Путь нефти: мифы и реальность» расскажет телезрителям о современных технологиях нефтедобычи, о том, на что, кроме топлива, способна нефтяная отрасль, и как из нефти делают балетные пачки, знаменитые японские ластики, сердечные клапаны и даже скафандры. А также в фильме прозвучат ответы на главные вопросы: сколько нефти осталось на планете, и что делать, если она закончится.
Смотрите фильм «Путь нефти: мифы и реальность» с Сергеем Малозёмовым в воскресенье, 17 декабря, в 23:00 на НТВ.
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