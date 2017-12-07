Дикие кабаны атаковали школу в Японии

В Японии в школу наведались гости, после которых пришлось срочно эвакуировать всех учащихся.

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Япония

Речь идет о диких кабанах. Каким-то образом они попали на территорию и перепугали всех не на шутку. Судя по всему, животные пришли в поисках пропитания. В какой-то момент школьникам удалось спрятаться за стеклянными дверьми, и кабаны пошли на таран.



К счастью, никто в этой схватке не пострадал. Спасатели, которые приехали на срочный вызов, поймали кабанов и выпустили их в привычную среду обитания.