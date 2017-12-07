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    Дикие кабаны атаковали школу в Японии. Япония, животные, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДикие кабаны атаковали школу в Японии

    Дикие кабаны атаковали школу в Японии

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    Дикие кабаны атаковали школу в Японии

    Дикие кабаны атаковали школу в Японии

    Дикие кабаны атаковали школу в Японии

      В Японии в школу наведались гости, после которых пришлось срочно эвакуировать всех учащихся.

      Речь идет о диких кабанах. Каким-то образом они попали на территорию и перепугали всех не на шутку. Судя по всему, животные пришли в поисках пропитания. В какой-то момент школьникам удалось спрятаться за стеклянными дверьми, и кабаны пошли на таран.

      К счастью, никто в этой схватке не пострадал. Спасатели, которые приехали на срочный вызов, поймали кабанов и выпустили их в привычную среду обитания.

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