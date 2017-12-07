Турецкие таможенники нашли женщину в чемодане путешественника

Экстремальный вояж к морю прервали сегодня сотрудники турецкой таможни. В чемодане туриста они обнаружили женщину.

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Турция

Багаж инспекторы решили досмотреть из-за подозрительного поведения путешественника. Он постоянно оглядывался и явно нервничал. Несколько раз даже пропустил свою очередь на пункте контроля.



Вскоре выяснилось, что с собой мужчина пытался пронести 22-летнюю подругу. В чемодане. Та явно не рассчитывала, что ее найдут и, устроившись поудобнее, спала. Сейчас пара, которая таким образом, судя по всему, пыталась сэкономить, дает показания полицейским.