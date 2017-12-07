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    Турецкие таможенники нашли женщину в чемодане путешественника. Турция, таможня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТурецкие таможенники нашли женщину в чемодане путешественника

    Турецкие таможенники нашли женщину в чемодане путешественника

    1 комментарий
    Турецкие таможенники нашли женщину в чемодане путешественника

    Турецкие таможенники нашли женщину в чемодане путешественника

    Турецкие таможенники нашли женщину в чемодане путешественника

      Экстремальный вояж к морю прервали сегодня сотрудники турецкой таможни. В чемодане туриста они обнаружили женщину.

      Багаж инспекторы решили досмотреть из-за подозрительного поведения путешественника. Он постоянно оглядывался и явно нервничал. Несколько раз даже пропустил свою очередь на пункте контроля.

      Вскоре выяснилось, что с собой мужчина пытался пронести 22-летнюю подругу. В чемодане. Та явно не рассчитывала, что ее найдут и, устроившись поудобнее, спала. Сейчас пара, которая таким образом, судя по всему, пыталась сэкономить, дает показания полицейским.

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