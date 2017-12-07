Ростовский аэропорт Платов принял первый пассажирский рейс

Сегодня новый аэропорт Платов, находящийся в 30 километрах от Ростова-на-Дону , принял первый пассажирский рейс.

Воздушная гавань построена специально к чемпионату мира по футболу. Платов стал самым большим аэропортом Южного федерального округа. Общая площадь пассажирского терминала — 50 тысяч квадратных метров, в год он сможет обслуживать около пяти миллионов человек, и это только начало — в будущем это количество увеличится в два с половиной раза.



Платов полностью заменит старый аэропорт в Ростове-на-Дону, который работал с 1925 года. С сегодняшнего дня он закрыт.