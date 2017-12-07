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    Медведев призвал министров к «максимально четкой работе» после выдвижения Путина. Медведев, Путин, выборы, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев призвал министров к «максимально четкой работе» после выдвижения Путина

    Медведев призвал министров к «максимально четкой работе» после выдвижения Путина

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    Медведев призвал министров к «максимально четкой работе» после выдвижения Путина

    Медведев призвал министров к «максимально четкой работе» после выдвижения Путина

    Медведев призвал министров к «максимально четкой работе» после выдвижения Путина

      Одна из главных тем, которую сегодня обсуждают в России и за рубежом, — решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента. В связи с решением Путина премьер Медведев, открывая заседание правительства, обратился к министрам.

      Дмитрий Медведев: «Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента РФ. Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов, эта информация публикуется в СМИ, но это все уже события достаточно скорые. Поэтому хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная и четкая работа».

      При этом премьер отметил, что его заявление не означает, что правительство до этого «работало как-то иначе».

      Дмитрий Медведев: «Тем не менее, период, действительно, очень ответственный. Прошу это иметь в виду».

      Ранее о намерении участвовать в президентской гонке объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак.

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