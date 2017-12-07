Медведев призвал министров к «максимально четкой работе» после выдвижения Путина

Одна из главных тем, которую сегодня обсуждают в России и за рубежом, — решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента. В связи с решением Путина премьер Медведев, открывая заседание правительства, обратился к министрам.
Дмитрий Медведев: «Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента РФ. Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов, эта информация публикуется в СМИ, но это все уже события достаточно скорые. Поэтому хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная и четкая работа».
При этом премьер отметил, что его заявление не означает, что правительство до этого «работало как-то иначе».
Дмитрий Медведев: «Тем не менее, период, действительно, очень ответственный. Прошу это иметь в виду».
Ранее о намерении участвовать в президентской гонке объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак.
При этом премьер отметил, что его заявление не означает, что правительство до этого «работало как-то иначе».
Дмитрий Медведев: «Тем не менее, период, действительно, очень ответственный. Прошу это иметь в виду».
Ранее о намерении участвовать в президентской гонке объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак.
Комментарии