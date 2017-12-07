Российские военные в Сирии приступили к испытаниям новейших истребителей

В Сирии российские инженеры под руководством конструкторов усовершенствовали самолеты МиГ-29 . Причем многие элементы меняли и подгоняли прямо на ходу, чтобы адаптировать машины к сложным погодным условиям.

Непонятный обывателю свист реактивных двигателей там могут разложить по нотам. Малейшее отклонение от нормы, и чересчур пронзительный фальцет форсажа будут изучать авиаконструкторы. На базе в Сирии работает спецгруппа инженеров под руководством генерального конструктора.



Результат тесной работы летчиков и инженеров первыми ощутили на себе боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). В три раза сократился интервал предполетной подготовки самолетов, то есть сэкономленное время пилоты тратят в воздухе — на выполнение боевых задач.



Операция российских ВКС помогла инженерам заново понять, что такое настоящие экстремальные условия для техники. Песчаные бури, ливни или жара под 60 градусов на протяжении двух лет вносили правки в чертежи. Все — от жесткости кресел летчиков до прицельных комплексов — при необходимости меняли буквально на ходу. Сейчас в обкатке — новый МиГ-29. Он уже совершил первые полторы сотни боевых задач. Стал быстрее, выше и точнее.



Изменения в давно знакомой всему миру линейке Су и МиГов строго засекречены — самолеты пятого поколения будут создавать именно с учетом знаний, полученных в сирийском небе. Тех тонкостей, о которых, каждый день, рискуя жизнью, узнают наши пилоты на заданиях.



Подробности — в видеоматериале.