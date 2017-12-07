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    Израильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан. Израиль, Палестина, США, армии мира, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзраильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан

    Израильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан

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    Израильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан

    Израильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан

    Израильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан

      Израильская армия отправляет дополнительные батальоны военных на палестинские территории. Тем временем мир бурно реагирует на признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля.

      Завтра в Палестине, где не прекращаются митинги, и которая так же, как и Израиль, считает Иерусалим своей столицей, планируется провести «день гнева». Более того, Лидер политбюро Хамас уже заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем востоке и призвал к началу новой интифады (палестинского восстания).

      Недовольство выплеснулось далеко за пределы палестинских территорий. Слова осуждения и критики звучат из большинства мусульманских стран. Массовые протесты прокатились по Ливану и Турции. Президент Эрдоган, традиционно резко критикующий действия США, пообещал обсудить этот вопрос с лидерами Германии и России.

      Тем временем армия обороны Израиля направила несколько дополнительных батальонов и подразделения разведки и защиты на Западный берег реки Иордан, передает ТАСС.

      Пресс-служба армии обороны Израиля: «После завершения оценки ситуации Генеральным штабом было принято решение направить на усиление района Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — ред.) несколько дополнительных батальонов, а также подразделение боевой разведки и защиты территории».

      Между тем в центре Хеврона на Западном берегу Иордана вспыхнули беспорядки между палестинцами и израильскими военнослужащими. А минувшей ночью израильские силовики задержали 20 палестинцев в арабской деревне Кусра, их обвинили в нападении на израильских туристов.

      В Ираке посол США в Багдаде был вызван в МИД в связи с решением Трампа по Иерусалиму. Ему была передана официальная нота протеста.

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