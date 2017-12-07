Израильская армия стягивает силы на Западный берег реки Иордан

Израильская армия отправляет дополнительные батальоны военных на палестинские территории. Тем временем мир бурно реагирует на признание Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля.
Завтра в Палестине, где не прекращаются митинги, и которая так же, как и Израиль, считает Иерусалим своей столицей, планируется провести «день гнева». Более того, Лидер политбюро Хамас уже заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем востоке и призвал к началу новой интифады (палестинского восстания).
Недовольство выплеснулось далеко за пределы палестинских территорий. Слова осуждения и критики звучат из большинства мусульманских стран. Массовые протесты прокатились по Ливану и Турции. Президент Эрдоган, традиционно резко критикующий действия США, пообещал обсудить этот вопрос с лидерами Германии и России.
Тем временем армия обороны Израиля направила несколько дополнительных батальонов и подразделения разведки и защиты на Западный берег реки Иордан, передает ТАСС.
Пресс-служба армии обороны Израиля: «После завершения оценки ситуации Генеральным штабом было принято решение направить на усиление района Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — ред.) несколько дополнительных батальонов, а также подразделение боевой разведки и защиты территории».
Между тем в центре Хеврона на Западном берегу Иордана вспыхнули беспорядки между палестинцами и израильскими военнослужащими. А минувшей ночью израильские силовики задержали 20 палестинцев в арабской деревне Кусра, их обвинили в нападении на израильских туристов.
В Ираке посол США в Багдаде был вызван в МИД в связи с решением Трампа по Иерусалиму. Ему была передана официальная нота протеста.
Недовольство выплеснулось далеко за пределы палестинских территорий. Слова осуждения и критики звучат из большинства мусульманских стран. Массовые протесты прокатились по Ливану и Турции. Президент Эрдоган, традиционно резко критикующий действия США, пообещал обсудить этот вопрос с лидерами Германии и России.
Тем временем армия обороны Израиля направила несколько дополнительных батальонов и подразделения разведки и защиты на Западный берег реки Иордан, передает ТАСС.
Пресс-служба армии обороны Израиля: «После завершения оценки ситуации Генеральным штабом было принято решение направить на усиление района Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — ред.) несколько дополнительных батальонов, а также подразделение боевой разведки и защиты территории».
Между тем в центре Хеврона на Западном берегу Иордана вспыхнули беспорядки между палестинцами и израильскими военнослужащими. А минувшей ночью израильские силовики задержали 20 палестинцев в арабской деревне Кусра, их обвинили в нападении на израильских туристов.
В Ираке посол США в Багдаде был вызван в МИД в связи с решением Трампа по Иерусалиму. Ему была передана официальная нота протеста.
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