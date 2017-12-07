Улюкаев дрожащим голосом признал «вину перед людьми»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в ходе выступления с последним словом в суде покаялся перед людьми и призвал их быть аккуратнее «с портфельчиками».
Как сообщает «Газета.Ru», Улюкаев дрожащим голосом процитировал выпившего яд Сократа, а затем признал себя виновным.
Алексей Улюкаев: «Не в том абсурдном обвинении, которое с упорством, достойным лучшего применения предъявляют прокуроры. Я виновен в том, что слишком мало сделал для страны. Занимал должность, крутился, делал подарки. Простите меня люди. Остаток жизни я посвящу помощи людям».
При этом вину в инкриминируемом преступлении Улюкаев категорически отверг. Отсутствие вины подтверждают, по словам Улюкаева, собранные по делу доказательства, передает ТАСС.
Алексей Улюкаев: «Я стал жертвой чудовищной и жестокой провокации. А автор провокации растворился, только запах серы в воздухе остался».
Также он посоветовал всем, кто не хочет оказаться на его месте, быть осторожнее.
Алексей Улюкаев: «Любой может оказаться на этом месте, портфельчик любой может подержать. Будьте осторожны».
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года в ходе следственного эксперимента: Игорь Сечин передал ему портфель с двумя миллионами долларов за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
Обвинение требует для Улюкаева наказания в виде 10 лет колонии строгого режима. Приговор ему будет озвучен 15 декабря.
Алексей Улюкаев: «Не в том абсурдном обвинении, которое с упорством, достойным лучшего применения предъявляют прокуроры. Я виновен в том, что слишком мало сделал для страны. Занимал должность, крутился, делал подарки. Простите меня люди. Остаток жизни я посвящу помощи людям».
При этом вину в инкриминируемом преступлении Улюкаев категорически отверг. Отсутствие вины подтверждают, по словам Улюкаева, собранные по делу доказательства, передает ТАСС.
Алексей Улюкаев: «Я стал жертвой чудовищной и жестокой провокации. А автор провокации растворился, только запах серы в воздухе остался».
Также он посоветовал всем, кто не хочет оказаться на его месте, быть осторожнее.
Алексей Улюкаев: «Любой может оказаться на этом месте, портфельчик любой может подержать. Будьте осторожны».
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года в ходе следственного эксперимента: Игорь Сечин передал ему портфель с двумя миллионами долларов за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
Обвинение требует для Улюкаева наказания в виде 10 лет колонии строгого режима. Приговор ему будет озвучен 15 декабря.
Комментарии