Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами

Москва оказалась на третьем месте в списке регионов с самыми высокими зарплатами.
Аналитики представили результаты исследования «РИА Рейтинг» об уровне зарплат в разных регионах России в 2017 году. Москву в списке регионов с самым высоким уровнем дохода обогнала Чукотка, а на первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ.
В лидирующем субъекте доля людей, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, составила 23,47%, а меньше 10 тысяч рублей получают 0,6% работающих. На Чукотке больше 100 тысяч рублей получает 21% сотрудников, а в Москве 17,05% зарплат превышают 100 тысяч.
Также в десятку лидирующих регионов вошли Ненецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, ХМАО — Югра, Камчатский край, Республика Саха и Мурманская область, а Санкт-Петербург занял 11-е место.
Примечательно, что медианная зарплата в ЯНАО составила 58,6 тысяч рублей, а в Москве — 48,2 тыс. рублей.
Тройку регионов с самыми низкими зарплатами составили Дагестан, где 0,48% работающих людей получают больше 100 рублей, Адыгея (0,54%) и Кабардино-Балкария (0,56%). В число десяти регионов с самыми низкими зарплатами вошли также Псковская область, Чечня, Калмыкия, Мордовия, Орловская, Брянская и Тамбовская области.
В лидирующем субъекте доля людей, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей, составила 23,47%, а меньше 10 тысяч рублей получают 0,6% работающих. На Чукотке больше 100 тысяч рублей получает 21% сотрудников, а в Москве 17,05% зарплат превышают 100 тысяч.
Также в десятку лидирующих регионов вошли Ненецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, ХМАО — Югра, Камчатский край, Республика Саха и Мурманская область, а Санкт-Петербург занял 11-е место.
Примечательно, что медианная зарплата в ЯНАО составила 58,6 тысяч рублей, а в Москве — 48,2 тыс. рублей.
Тройку регионов с самыми низкими зарплатами составили Дагестан, где 0,48% работающих людей получают больше 100 рублей, Адыгея (0,54%) и Кабардино-Балкария (0,56%). В число десяти регионов с самыми низкими зарплатами вошли также Псковская область, Чечня, Калмыкия, Мордовия, Орловская, Брянская и Тамбовская области.
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