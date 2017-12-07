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    Медведев: РФ намеренно отстранили от Олимпиады перед выборами президента

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Дмитрий Астахов
    Медведев: РФ намеренно отстранили от Олимпиады перед выборами президента

    Медведев: РФ намеренно отстранили от Олимпиады перед выборами президента

    Медведев: РФ намеренно отстранили от Олимпиады перед выборами президента
  • Фото: РИА Новости, Дмитрий Астахов

    • Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства прокомментировал вердикт МОК об ограниченном участии российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года.

    По словам Медведева, решение комитета в отношении нашей сборной — политическое.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «В решении Международного олимпийского комитета есть еще одна составляющая, всем тоже понятная, особенно в нынешней ситуации — это политическая составляющая. Это решение было принято в преддверии выборов в нашей стране, выборов президента с целью создать соответствующее настроение в обществе».

    Глава правительства также сообщил, что допинговые проблемы в российском спорте были, «мы продолжаем устранять нарушения».

    Дмитрий Медведев: «Очевидно, что допинговые проблемы были в российском спорте, мы их открыто признали, начали активную работу по устранению нарушений, была создана независимая антидопинговая комиссия, национальный план по борьбе с допингом в российском спорте. Была развернута серьезная работа».

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    Во вторник, 5 декабря, в Лозанне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета было оглашено решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. При этом глава МОК заявил, что «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх-2018 в Пхёнчхане, выступая под олимпийским флагом. Российские спортивные чиновники на Игры приглашены не будут. Владимир Путин заявил, что РФ не будет бойкотировать Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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