Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Помочь талантливым детям стало проще благодаря проекту «Сбербанк Вместе»

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    Помочь талантливым детям стало проще благодаря проекту «Сбербанк Вместе»

    Помочь талантливым детям стало проще благодаря проекту «Сбербанк Вместе»

    Помочь талантливым детям стало проще благодаря проекту «Сбербанк Вместе»

    Проект «Сбербанк Вместе» позволяет совершать регулярные пожертвования в пользу более чем 100 благотворительных организаций. Один из партнеров проекта — созданный НТВ благотворительный фонд «Ты супер!». Цель фонда — поддержка и развитие творческого потенциала детей, оставшихся без попечения родителей.

    Если вы хотите пожертвовать детям, которые из-за сложной жизненной ситуации не могут полноценно реализовывать свои таланты, вам нужно зайти на сайт сервиса «Сбербанк Вместе» и выбрать из списка фонд «Ты супер!».

    «Сбербанк Вместе» — это сервис для тех, кто хотел бы делать мир лучше, но не имеет опыта участия в благотворительности. Сервис развивает идею, что делать пожертвования на постоянной основе легко и естественно.

    Фонд «Ты супер!» основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса телеканала НТВ. Этот проект подарил возможность талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей. Проект объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Cкоро в эфир выйдет второй сезон шоу. А пока на НТВ идет проект «Ты супер! Танцы», смотреть его можно по субботам в 21:00.

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