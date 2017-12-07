Помочь талантливым детям стало проще благодаря проекту «Сбербанк Вместе»

Проект «Сбербанк Вместе» позволяет совершать регулярные пожертвования в пользу более чем 100 благотворительных организаций. Один из партнеров проекта — созданный НТВ благотворительный фонд «Ты супер!». Цель фонда — поддержка и развитие творческого потенциала детей, оставшихся без попечения родителей.
Если вы хотите пожертвовать детям, которые из-за сложной жизненной ситуации не могут полноценно реализовывать свои таланты, вам нужно зайти на сайт сервиса «Сбербанк Вместе» и выбрать из списка фонд «Ты супер!».
«Сбербанк Вместе» — это сервис для тех, кто хотел бы делать мир лучше, но не имеет опыта участия в благотворительности. Сервис развивает идею, что делать пожертвования на постоянной основе легко и естественно.
Фонд «Ты супер!» основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса телеканала НТВ. Этот проект подарил возможность талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей. Проект объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Cкоро в эфир выйдет второй сезон шоу. А пока на НТВ идет проект «Ты супер! Танцы», смотреть его можно по субботам в 21:00.
«Сбербанк Вместе» — это сервис для тех, кто хотел бы делать мир лучше, но не имеет опыта участия в благотворительности. Сервис развивает идею, что делать пожертвования на постоянной основе легко и естественно.
Фонд «Ты супер!» основан в 2017 году на базе детского международного вокального конкурса телеканала НТВ. Этот проект подарил возможность талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей. Проект объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Cкоро в эфир выйдет второй сезон шоу. А пока на НТВ идет проект «Ты супер! Танцы», смотреть его можно по субботам в 21:00.
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