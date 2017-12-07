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    Отец погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей сбежал из больницы

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    Отец погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей сбежал из больницы

    Отец погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей сбежал из больницы

    Отец погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей сбежал из больницы

    Получивший ожоги отец шестерых детей, пять из которых погибли при пожаре в поселке Степной Новосибирской области, сбежал из больницы в Искитиме, однако вскоре его задержали.

    Напомним, при пожаре в частном трехквартирном доме ранним утром 3 декабря погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их старший брат ночевал у бабушки. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Его с ожогами доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В качестве основных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.

    Как сообщили в СУ СК по Новосибирской области, «отец погибших Перфильев был доставлен в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, однако 6 декабря его покинул, не уведомив о своем местонахождении».

    В управлении отметили, что сотрудники полиции нашли мужчину в городе Искитим и доставили к следователю.

    Из сообщения СУ СК по Новосибирской области: «В настоящее время Перфильев задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а в дальнейшем будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела по факту гибели пятерых детей в результате пожара продолжается».

    смотретьПри пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости
    При пожаре под Новосибирском выжили отец погибших пятерых детей и его гости
    В минувшую среду СК РФ сообщил о возбуждении после пожара второго уголовного дела по статье «Халатность». По версии следствия, органы соцзащиты были в курсе сложившейся ситуации в семье, где умерла мать, а отец злоупотреблял спиртным, но не обеспечили защиту прав и интересов детей.

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