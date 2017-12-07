Отец погибших при пожаре под Новосибирском пятерых детей сбежал из больницы

Получивший ожоги отец шестерых детей, пять из которых погибли при пожаре в поселке Степной Новосибирской области, сбежал из больницы в Искитиме, однако вскоре его задержали.
Напомним, при пожаре в частном трехквартирном доме ранним утром 3 декабря погибли пятеро детей в возрасте от полутора до семи лет. Их старший брат ночевал у бабушки. Дети после смерти матери воспитывались отцом, которому во время пожара удалось покинуть горящий дом. Его с ожогами доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В качестве основных причин пожара рассматриваются короткое замыкание электропроводки и неосторожность при курении.
Как сообщили в СУ СК по Новосибирской области, «отец погибших Перфильев был доставлен в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, однако 6 декабря его покинул, не уведомив о своем местонахождении».
В управлении отметили, что сотрудники полиции нашли мужчину в городе Искитим и доставили к следователю.
Из сообщения СУ СК по Новосибирской области: «В настоящее время Перфильев задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а в дальнейшем будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела по факту гибели пятерых детей в результате пожара продолжается».
В минувшую среду СК РФ сообщил о возбуждении после пожара второго уголовного дела по статье «Халатность». По версии следствия, органы соцзащиты были в курсе сложившейся ситуации в семье, где умерла мать, а отец злоупотреблял спиртным, но не обеспечили защиту прав и интересов детей.
Как сообщили в СУ СК по Новосибирской области, «отец погибших Перфильев был доставлен в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, однако 6 декабря его покинул, не уведомив о своем местонахождении».
В управлении отметили, что сотрудники полиции нашли мужчину в городе Искитим и доставили к следователю.
Из сообщения СУ СК по Новосибирской области: «В настоящее время Перфильев задержан по подозрению в совершении указанного преступления, а в дальнейшем будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела по факту гибели пятерых детей в результате пожара продолжается».
В минувшую среду СК РФ сообщил о возбуждении после пожара второго уголовного дела по статье «Халатность». По версии следствия, органы соцзащиты были в курсе сложившейся ситуации в семье, где умерла мать, а отец злоупотреблял спиртным, но не обеспечили защиту прав и интересов детей.
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