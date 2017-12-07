Названа дата оглашения приговора Улюкаеву

Замоскворецкий суд Москвы на следующей неделе огласит приговор
экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на судью Ларису Семёнову, приговор Улюкаеву будет озвучен 15 декабря в 10:00.
В Замоскворецком суде столицы в четверг продолжились прения сторон по делу бывшего министра, обвиняемого в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В ходе прений прокурор заявил, что Сечин не провоцировал Улюкаева на взятку.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам Улюкаев на суде называл произошедшее «спланированной провокацией».
По данным следствия, министр требовал от Сечина два миллиона за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Обвинение требует для Улюкаева наказания в виде 10 лет колонии строгого режима.
В Замоскворецком суде столицы в четверг продолжились прения сторон по делу бывшего министра, обвиняемого в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. В ходе прений прокурор заявил, что Сечин не провоцировал Улюкаева на взятку.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином. Сам Улюкаев на суде называл произошедшее «спланированной провокацией».
По данным следствия, министр требовал от Сечина два миллиона за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Обвинение требует для Улюкаева наказания в виде 10 лет колонии строгого режима.
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