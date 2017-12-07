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    Голая женщина с веслом призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины

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    • Фото: unian.net
    Голая женщина с веслом призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины

    Голая женщина с веслом призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины

    Голая женщина с веслом призвала Порошенко и Саакашвили «грести» с Украины
  • Фото: unian.net

    • Женщина разделась в знак протеста в центре Киева, где на митинг собрались сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    В руках оголившаяся женщина держала весло, на голове у нее была шапочка для плавания, а на своем теле активистка написала призыв к Порошенко и Саакашвили «грести с Украины». Она потребовала от президента Украины и экс-губернатора Одесской области уйти и «дать украинскому народу спокойно жить». Притом в ее речи прозвучало немало нецензурных слов, передает РИА Новости.

    После этого неожиданного выступления собравшиеся на митинг демонстранты отвели ее в сторону и дали одежду. Инцидент произошел на площади Конституции напротив здания Верховной рады. Там собрались сторонники Саакашвили.

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    Сам экс-президент Грузии объявлен в розыск на Украине. Во вторник правоохранители попытались задержать его в рамках дела о содействии участникам преступных организаций, но сторонники Саакашвили не позволили увезти его. На следующий день полиция прибыла в палаточный городок к экс-губернатору Одесской области, но его соратники вновь оказали им сопротивление.

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