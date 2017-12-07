НТВ покажет «Малую землю» Анастасии Волочковой и Сергея Астахова

В воскресенье, 10 декабря, в эфир телеканала НТВ выйдет новый выпуск авторского проекта известного журналиста и ведущего, многократного лауреата национальной телевизионной премии ТЭФИ Сергея Майорова. Главными героями станут знаменитая балерина Анастасия Волочкова и популярный актер Сергей Астахов, которые отправятся в остросюжетное и эмоциональное путешествие в прошлое, где берет начало
по-своему уникальная биография каждого из них.
Сегодня Анастасия Волочкова — абсолютная столичная звезда. Но ее родина, «малая земля», находится в другой столице — Северной. Однако балерина не скрывает: родной город не вызывает у нее ностальгии и даже вводит в депрессию. Для Анастасии Санкт-Петербург — место, которое принесло много боли. Артистка расскажет, что первым делом, приезжая в Петербург, она навещает отца, которому трудно оправиться после инсульта, и вспомнит, как впервые услышала тяжелую новость о болезни папы по телефону. Анастасия поведает, как сама предложила родителям развестись и перескажет историю непростого конфликта с матерью: после увеличения прибыли Тамара Владимировна потребовала проценты от доходов дочери, это приводило даже к прекращению общения. А мама балерины расскажет, как пожертвовала семьей и карьерой ради будущего Анастасии, ведь бывший экскурсовод Тамара Владимировна была первым продюсером будущей звезды балета. Женщина раскроет секрет приготовления своего фирменного супа и покажет шикарную трехкомнатную квартиру в центре города, которую ей подарила любимая дочь. В свою очередь балерина откроет секрет диеты, которую ей посоветовала певица Анита Цой, и расскажет о переписке с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Известная российская балерина прогуляется по своей академии балета и открыто расскажет, что не обладала необходимыми навыками для осуществления своей мечты. Она вспомнит тяжелое общение с педагогами и судьбоносную встречу, которая в один миг изменила все вокруг. Дива вспомнит сложную ситуацию, в которую попала из-за балетного директора Мариинского театра, открыто предлагавшего ей близкие отношения, и поделится откровенными подробностями последнего романтического свидания, которое состоялось накануне поездки в родной город и не позволило ей даже сомкнуть глаз. Анастасия признается: ее дом там, где находится мама, звучит музыка, где танец и где ее ждут.
Популярный актер театра и кино Сергей Астахов отправится в путешествие до родного села — Красного Лимана Воронежской области, которое много значит для всей семьи артиста. Сергей поделится самым теплым воспоминанием о родителях, расскажет о рыбалке и изысканных мальчишеских шутках над девочками. Сергей поведает о частых переездах и отсутствии возможности заводить друзей со школьной скамьи. Актер вспомнит, как служил в комендантской роте танковой дивизии и играл в составе бесплатного оркестра на похоронах, и назовет причину, по которой решил поступать в актерское училище. Известный сегодня артист признается, что не был в театре до 20-летнего возраста и долго думал, что Немирович-Данченко — это два разных человека. Мама Сергея расскажет, что вместе с отцом была против решения сына стать актером и до сих пор считает, что Сергей избрал неверный путь. Актер поведает о времени распада Советского союза, который спровоцировал сложную ситуацию, в том числе и в семье Сергея и его родителей: из-за отсутствия работы отец был вынужден продавать металлолом около дома. Посетив кладбище и могилу отца, Сергей произнесет ключевые слова: все самое лучшее в этой жизни — бесплатно.
Артист заглянет в самый популярный театр города — Воронежский камерный, который недавно пережил глобальные изменения: от прошлого там осталось только пианино, которое еще помнит Сергей Астахов. Он расскажет, как когда-то собственными руками строил сцену и как получил болезненную травму прямо во время спектакля, но после визита в травмпункт вернулся обратно. Конечно, актер вспомнит решение переехать в столицу и поведает, что жизнь в Москве поначалу давалась ему нелегко: спать приходилось на чердаке, а питаться путем воровства колбасы у друзей. Прогуливаясь по Воронежу, Сергей поделится планами на будущее и официально заявит: близкие, друзья и он сам всегда будут важнее любого фильма.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, музыканты и телеведущие впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого и вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите очередной выпуск программы «Малая земля» в воскресенье, 10 декабря, в 13:05 на НТВ и НТВ.Ru.
Известная российская балерина прогуляется по своей академии балета и открыто расскажет, что не обладала необходимыми навыками для осуществления своей мечты. Она вспомнит тяжелое общение с педагогами и судьбоносную встречу, которая в один миг изменила все вокруг. Дива вспомнит сложную ситуацию, в которую попала из-за балетного директора Мариинского театра, открыто предлагавшего ей близкие отношения, и поделится откровенными подробностями последнего романтического свидания, которое состоялось накануне поездки в родной город и не позволило ей даже сомкнуть глаз. Анастасия признается: ее дом там, где находится мама, звучит музыка, где танец и где ее ждут.
Популярный актер театра и кино Сергей Астахов отправится в путешествие до родного села — Красного Лимана Воронежской области, которое много значит для всей семьи артиста. Сергей поделится самым теплым воспоминанием о родителях, расскажет о рыбалке и изысканных мальчишеских шутках над девочками. Сергей поведает о частых переездах и отсутствии возможности заводить друзей со школьной скамьи. Актер вспомнит, как служил в комендантской роте танковой дивизии и играл в составе бесплатного оркестра на похоронах, и назовет причину, по которой решил поступать в актерское училище. Известный сегодня артист признается, что не был в театре до 20-летнего возраста и долго думал, что Немирович-Данченко — это два разных человека. Мама Сергея расскажет, что вместе с отцом была против решения сына стать актером и до сих пор считает, что Сергей избрал неверный путь. Актер поведает о времени распада Советского союза, который спровоцировал сложную ситуацию, в том числе и в семье Сергея и его родителей: из-за отсутствия работы отец был вынужден продавать металлолом около дома. Посетив кладбище и могилу отца, Сергей произнесет ключевые слова: все самое лучшее в этой жизни — бесплатно.
Артист заглянет в самый популярный театр города — Воронежский камерный, который недавно пережил глобальные изменения: от прошлого там осталось только пианино, которое еще помнит Сергей Астахов. Он расскажет, как когда-то собственными руками строил сцену и как получил болезненную травму прямо во время спектакля, но после визита в травмпункт вернулся обратно. Конечно, актер вспомнит решение переехать в столицу и поведает, что жизнь в Москве поначалу давалась ему нелегко: спать приходилось на чердаке, а питаться путем воровства колбасы у друзей. Прогуливаясь по Воронежу, Сергей поделится планами на будущее и официально заявит: близкие, друзья и он сам всегда будут важнее любого фильма.
В рамках документального цикла «Малая земля» самые известные и самые популярные артисты, актеры, музыканты и телеведущие впервые позволят заглянуть туда, куда никого не пускали, и покажут свою «малую землю» такой, какой ее не знает больше никто. Зрители НТВ станут свидетелями трогательных встреч знаменитостей с близкими и друзьями, которые на протяжении многих лет ждали их возвращения. Проект «Малая земля» предоставит каждому уникальную возможность побывать в гостях у прошлого и вернуться в детство своих кумиров.
Смотрите очередной выпуск программы «Малая земля» в воскресенье, 10 декабря, в 13:05 на НТВ и НТВ.Ru.
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