Частный вертолет аварийно сел на замерзшее озеро в Иркутской области

Частный вертолет
АС-50 совершил аварийную посадку в Братском районе Иркутской области.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пока неизвестна судьба двух человек, находившихся на борту.
Из сообщения экстренных служб: «По предварительной информации, вертолет совершил посадку в районе населенного пункта Чистый».
Сообщается, что информация о вынужденной посадке поступила около 10:00 мск. На борту вертолета находились два человека, за штурвалом был частный предприниматель. Вертолет следовал из Братска в поселок Чистые Ключи.
Из сообщения экстренных служб: «На место предполагаемой посадки вертолета вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании „АэроБратск“. В готовность к вылету приведен и вертолет Ми-8 МЧС России».
Тем временем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что вертолет вынужденно сел на поверхность замерзшего озера, обошлось без жертв.
Из сообщения источника: «Вертолет „Еврокоптер“ перестал выходить на связь во время полета в Иркутской области в районе Братска. Однако позднее командир сообщил о вынужденной посадке на поверхность замерзшего озера. Два человека, находившиеся на борту, живы».
Из сообщения экстренных служб: «По предварительной информации, вертолет совершил посадку в районе населенного пункта Чистый».
Сообщается, что информация о вынужденной посадке поступила около 10:00 мск. На борту вертолета находились два человека, за штурвалом был частный предприниматель. Вертолет следовал из Братска в поселок Чистые Ключи.
Из сообщения экстренных служб: «На место предполагаемой посадки вертолета вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании „АэроБратск“. В готовность к вылету приведен и вертолет Ми-8 МЧС России».
Тем временем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что вертолет вынужденно сел на поверхность замерзшего озера, обошлось без жертв.
Из сообщения источника: «Вертолет „Еврокоптер“ перестал выходить на связь во время полета в Иркутской области в районе Братска. Однако позднее командир сообщил о вынужденной посадке на поверхность замерзшего озера. Два человека, находившиеся на борту, живы».
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