Прокурор: Сечин не провоцировал Улюкаева на взятку

В Замоскворецком суде столицы в четверг продолжились прения сторон по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Прокурор Павел Филипчук заявил в суде, что руководитель нефтяного гиганта не провоцировал экс-министра на взятку.
Павел Филипчук, прокурор: «Чтобы считать взятку провокацией, необходимо, чтобы Сечин сам первый предложил ему деньги. Однако достоверно установлено, что Улюкаев первый выдвинул требование о получении взятки».
4 декабря представитель гособвинения потребовал приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Бывшего министра экономического развития обвиняют в вымогательстве взятки от главы «Роснефти» в размере двух миллионов долларов. Кроме того, прокурор попросил суд лишить Улюкаева орденов и медалей, а также в дальнейшем запретить занимать должности на госслужбе.
Ранее подсудимый в своих показаниях сообщил, что стал жертвой провокации. Улюкаев рассказал, что принял сумку с деньгами от Сечина, не проверяя ее содержимое и думая найти в ней обещанное вино. При этом отмечается, что в ходе следственного эксперимента в суде взвесили сумку с деньгами, переданную главой «Роснефти», ее вес составил почти 22 кг.
Павел Филипчук, прокурор: «Чтобы считать взятку провокацией, необходимо, чтобы Сечин сам первый предложил ему деньги. Однако достоверно установлено, что Улюкаев первый выдвинул требование о получении взятки».
4 декабря представитель гособвинения потребовал приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Бывшего министра экономического развития обвиняют в вымогательстве взятки от главы «Роснефти» в размере двух миллионов долларов. Кроме того, прокурор попросил суд лишить Улюкаева орденов и медалей, а также в дальнейшем запретить занимать должности на госслужбе.
Ранее подсудимый в своих показаниях сообщил, что стал жертвой провокации. Улюкаев рассказал, что принял сумку с деньгами от Сечина, не проверяя ее содержимое и думая найти в ней обещанное вино. При этом отмечается, что в ходе следственного эксперимента в суде взвесили сумку с деньгами, переданную главой «Роснефти», ее вес составил почти 22 кг.
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