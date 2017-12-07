Дед Мороз и команда НТВ приехали с подарками в Самару

Дед Мороз, который в преддверии Нового года путешествует по стране, добрался до Самары. Там его ждали не только дети. Для главного зимнего волшебника подготовили целую программу, а он в свою очередь вручил подарки тем, кто так долго о них мечтал.
На вокзале Деда Мороза встретили с музыкой и песнями. Потом волшебник лично встретил прибывший поезд с подарками. Казалось бы, дело сделано — праздничные наборы для малышей собраны, можно отправляться дальше. Но волшебника окружили сотрудники вокзала и не отпускали до тех пор, пока не сделали фото.
В Центре помощи имени Фролова для команды НТВ и Деда Мороза подготовили целую программу — песни танцы. У детей, которые проходят лечение в санатории «Волжанка», тоже оказалось много талантов. Дедушка выслушал всех, похвалил и вручил подарки. Без внимания не остался никто.
На пресс-конференции Дед Мороз выбрал самый оригинальный вопрос. Коснулся он, как ни странно, геополитики. Один журналист спросил, не испортились ли из-за санкций отношения Деда Мороза и Санта-Клауса. Волшебник ответил честно: чудеса вне политики. Подробности — в видеоматериале.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
В Центре помощи имени Фролова для команды НТВ и Деда Мороза подготовили целую программу — песни танцы. У детей, которые проходят лечение в санатории «Волжанка», тоже оказалось много талантов. Дедушка выслушал всех, похвалил и вручил подарки. Без внимания не остался никто.
На пресс-конференции Дед Мороз выбрал самый оригинальный вопрос. Коснулся он, как ни странно, геополитики. Один журналист спросил, не испортились ли из-за санкций отношения Деда Мороза и Санта-Клауса. Волшебник ответил честно: чудеса вне политики. Подробности — в видеоматериале.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
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