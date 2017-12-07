СМИ выяснили, кто купил самую дорогую картину да Винчи

Неизвестным ранее покупателем картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» оказался саудовский принц Бадер бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.
Произведение было продано в ноябре на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке за рекордные 450 млн долларов, но имя его покупателя не разглашалось.
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на полученные ей документы, Бадер бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд является другом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Как отмечает издание, представители принца не представляли его аукционному дому Christie’s в качестве участника торгов вплоть почти до дня продажи. В Christie’s информацию о покупателе «Спасителя мира» комментировать не стали, а сам принц на соответствующий запрос издания не ответил.
На полотне размером 64,5 см на 44,7 см, долгое время считавшемся утраченным, запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар. Перед торгами уникальное произведение оценивалось в 100 млн долларов, но 15 ноября на аукционе Christie’s оно было продано за 400 млн долларов. Вместе с отчислениями аукционному дому итоговая цена лота составила 450,3 млн долларов, сделав эту работу да Винчи самой дорогой картиной, проданной на аукционе. Ожидается, что теперь картину выставят в филиале Лувра в Абу-Даби.
Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на полученные ей документы, Бадер бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд является другом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Как отмечает издание, представители принца не представляли его аукционному дому Christie’s в качестве участника торгов вплоть почти до дня продажи. В Christie’s информацию о покупателе «Спасителя мира» комментировать не стали, а сам принц на соответствующий запрос издания не ответил.
На полотне размером 64,5 см на 44,7 см, долгое время считавшемся утраченным, запечатлен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар. Перед торгами уникальное произведение оценивалось в 100 млн долларов, но 15 ноября на аукционе Christie’s оно было продано за 400 млн долларов. Вместе с отчислениями аукционному дому итоговая цена лота составила 450,3 млн долларов, сделав эту работу да Винчи самой дорогой картиной, проданной на аукционе. Ожидается, что теперь картину выставят в филиале Лувра в Абу-Даби.
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