Эрдоган намерен обсудить с Путиным решение США по Иерусалиму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным принятое Дональдом Трампом решение признать Иерусалим столицей Израиля.
Выступая на митинге перед сторонниками в аэропорту Анкары перед вылетом в Грецию Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с папой римским и президентом России.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Я продолжаю телефонные переговоры в связи с заявлением Трампа по Иерусалиму, и не только с лидерами исламских стран, но и с западными странами, и с папой римским. Поговорю об этом и с господином Путиным, потому что эта тема касается не только мусульман, но и всех».
Эрдоган также раскритиковал Трампа, за слова о том, что тот может делать то, что считает нужным, так как он сильный.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Быть сильным не означает, что ты всегда прав. Сильным является тот, кто совершает правильные поступки».
Эрдоган добавил, что США «растоптали решение ООН по Иерусалиму от 1980 года, которое еще никто не нарушал».
Реджеп Тайип Эрдоган: «Невозможно понять, что Трамп хотел сказать этим решением. Он сейчас исполняет роль миксера, будоражит весь регион. Иерусалим — это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг особенно для этого региона — подобно горящей спичке. Лидеры должны не разжигать конфликты, а устанавливать мир».
Новая позиция США входит в противоречие со статусом города, признанным ООН. Решение Дональда Трампа вызвало волну критики. Приветствовал его только премьер Израиля Нетаньяху, а Палестина, Турция и европейские страны выступили резко против. В ООН заявили, что Иерусалим должен быть общей столицей обоих государств и созвали экстренное заседание Совбеза. В российском парламенте шаг Вашингтона назвали, «игрой с огнем» и предположили, что он может взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Я продолжаю телефонные переговоры в связи с заявлением Трампа по Иерусалиму, и не только с лидерами исламских стран, но и с западными странами, и с папой римским. Поговорю об этом и с господином Путиным, потому что эта тема касается не только мусульман, но и всех».
Эрдоган также раскритиковал Трампа, за слова о том, что тот может делать то, что считает нужным, так как он сильный.
Реджеп Тайип Эрдоган: «Быть сильным не означает, что ты всегда прав. Сильным является тот, кто совершает правильные поступки».
Эрдоган добавил, что США «растоптали решение ООН по Иерусалиму от 1980 года, которое еще никто не нарушал».
Реджеп Тайип Эрдоган: «Невозможно понять, что Трамп хотел сказать этим решением. Он сейчас исполняет роль миксера, будоражит весь регион. Иерусалим — это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг особенно для этого региона — подобно горящей спичке. Лидеры должны не разжигать конфликты, а устанавливать мир».
Новая позиция США входит в противоречие со статусом города, признанным ООН. Решение Дональда Трампа вызвало волну критики. Приветствовал его только премьер Израиля Нетаньяху, а Палестина, Турция и европейские страны выступили резко против. В ООН заявили, что Иерусалим должен быть общей столицей обоих государств и созвали экстренное заседание Совбеза. В российском парламенте шаг Вашингтона назвали, «игрой с огнем» и предположили, что он может взорвать обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.
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