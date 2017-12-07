Мемуары японского императора Хирохито продали на аукционе в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на аукционе продали мемуары японского императора Хирохито, который правил страной во время Второй мировой войны.

Рукопись ушла с молотка за 275 тысяч долларов. Финальная стоимость оказалась вдвое больше ожидаемой. Имя покупателя не сообщается, известно лишь, что он из Японии.



Мемуары Хирохито продиктовал своему помощнику сразу после окончания войны. Историки и эксперты считают, что император записал их по просьбе главнокомандующего.



Предполагается, что воспоминания были составлены так, чтобы снять с Хирохито ответственность за политику Японии во время Второй мировой. Речь идёт о начале войны с США. В рукописи говорится о том, что император не мог оспорить решений, принятых министрами страны.