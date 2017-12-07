Спортивный юрист призвал МОК к ответу за дискриминацию россиян

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил, что комитет возьмет на себя все расходы по участию атлетов из России в Олимпиаде — от размещения и питания до оплаты обслуживающего персонала. Спортивные юристы между тем настаивают: изначальное решение МОК по сборной России нарушает базовые международные нормы и права человека, и за это комитет должен нести ответственность.
Сергей Алексеев, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву: «Решение МОК об участии российских граждан, российских спортсменов под нейтральным флагом грубо нарушает норму Олимпийской хартии о запрете дискриминации в области спорта. Потому что лица, не являющиеся виновными в нарушениях, вина которых не доказана, чистые спортсмены, вынуждены в унизительном плане выступать, в нарушение права на гражданство, провозглашенное международным пактом о гражданских и политических правах Всеобщей декларации о правах человека».
О том, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Пхёнчхане, заявил накануне Владимир Путин. Президент при этом подчеркнул, что остается вопросом, почему россияне должны выступать в нейтральном статусе, несмотря на то, что обвинения в господдержке допинга в России не подтвердились.
О том, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Пхёнчхане, заявил накануне Владимир Путин. Президент при этом подчеркнул, что остается вопросом, почему россияне должны выступать в нейтральном статусе, несмотря на то, что обвинения в господдержке допинга в России не подтвердились.
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