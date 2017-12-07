Курс биткоина перевалил за $14 000

Курс биткоина 7 декабря впервые в истории достиг 14 тысяч долларов.
Курс биткоина вырос на 16,5%, до 14,507 тыс. долларов, впервые в истории торгов превысив отметку в 14 тыс. долларов, свидетельствуют данные электронной криптовалютной площадки Coinmarketcap. Напомним, отметка в 13 тысяч была преодолена накануне.
В начале декабря прессе стали известны имена первых биткоиновых миллиардеров.
Ими стали американские бизнесмены братья-близнецы Уинклвоссы. Они называли биткоин «улучшенной версией золота». Благодаря росту стоимости этой валюты Кэмерон и Тейлор стали обладателями состояния более чем в миллиард долларов.
В начале декабря прессе стали известны имена первых биткоиновых миллиардеров.
Ими стали американские бизнесмены братья-близнецы Уинклвоссы. Они называли биткоин «улучшенной версией золота». Благодаря росту стоимости этой валюты Кэмерон и Тейлор стали обладателями состояния более чем в миллиард долларов.
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