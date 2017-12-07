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    Западные СМИ назвали участие Путина в президентской гонке ожидаемым. Путин, СМИ, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗападные СМИ назвали участие Путина в президентской гонке ожидаемым

    Западные СМИ назвали участие Путина в президентской гонке ожидаемым

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    Западные СМИ назвали участие Путина в президентской гонке ожидаемым

    Западные СМИ назвали участие Путина в президентской гонке ожидаемым

    Западные СМИ назвали участие Путина в президентской гонке ожидаемым

      На Западе решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах восприняли как ожидаемое.

      Зарубежные СМИ пишут о новости из России практически с одинаковыми заголовками.

      Так, в статье американской The Washington Post отмечают, что, несмотря на большое количество других кандидатов, Путин остается для россиян номером один.

      Британская The Guardian пишет, что для официального объявления об участии в выборах нельзя выбрать момента лучше. По мнению журналистов, западные санкции и отстранение российской сборной от зимней Олимпиады в Южной Корее только увеличат рейтинг действующего президента.

      О своем участии в выборах Владимир Путин объявил накануне в Нижнем Новгороде во время посещения Горьковского автомобильного завода.

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