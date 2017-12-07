Западные СМИ назвали участие Путина в президентской гонке ожидаемым

На Западе решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах восприняли как ожидаемое.
Зарубежные СМИ пишут о новости из России практически с одинаковыми заголовками.
Так, в статье американской The Washington Post отмечают, что, несмотря на большое количество других кандидатов, Путин остается для россиян номером один.
Британская The Guardian пишет, что для официального объявления об участии в выборах нельзя выбрать момента лучше. По мнению журналистов, западные санкции и отстранение российской сборной от зимней Олимпиады в Южной Корее только увеличат рейтинг действующего президента.
О своем участии в выборах Владимир Путин объявил накануне в Нижнем Новгороде во время посещения Горьковского автомобильного завода.
Так, в статье американской The Washington Post отмечают, что, несмотря на большое количество других кандидатов, Путин остается для россиян номером один.
Британская The Guardian пишет, что для официального объявления об участии в выборах нельзя выбрать момента лучше. По мнению журналистов, западные санкции и отстранение российской сборной от зимней Олимпиады в Южной Корее только увеличат рейтинг действующего президента.
О своем участии в выборах Владимир Путин объявил накануне в Нижнем Новгороде во время посещения Горьковского автомобильного завода.
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