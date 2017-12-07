В России начинается выдача паспортов болельщиков ЧМ-2018

Сегодня болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года смогут получить первые паспорта. Их будут выдавать каждому, кто купил билет на соревнования.

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Для этого организованы специальные центры, которые сегодня торжественно откроются сразу в пяти городах, где пройдут матчи мундиаля. Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград.



Первые паспорта будут вручены «суперболельщикам», которые получили такое звание за страсть и преданность футболу. В Москве это шестилетний болельщик «Спартака» в четвертом поколении Миша Смолин. В Санкт-Петербурге такую карту получит командир воздушного судна Владимир Соловьёв, в Сочи — первый спортивный журналист в истории города Игорь Мамаладзе. А в Казани и Калининграде обладателями первых паспортов болельщика станут — поклонник «Рубина» врач-нейрохирург Сергей Серов и болеющий за команду «Балтика» водитель троллейбуса Владимир Зуев.