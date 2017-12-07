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    В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе пострадали 16 человек. ДТП, Кемеровская область, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ДТП с микроавтобусом в Кузбассе пострадали 16 человек

    В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе пострадали 16 человек

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    В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе пострадали 16 человек

    В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе пострадали 16 человек

    В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе пострадали 16 человек

      В Кемеровской области выясняют обстоятельства дорожной аварии, травмы в которой получили 16 человек.

      Инцидент произошел на 21-м километре автодороги Кемерово — Елыкаево — Старочервово. Легковой автомобиль выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом, в котором находились сотрудники дома-интерната для престарелых и инвалидов. С травмами были госпитализированы 16 человек.

      ГУ МВД по Кемеровской области: «Микроавтобус принадлежит дому-интернату для престарелых и инвалидов, в нем находились работники данного учреждения. В результате ДТП пострадали 16 человек — оба водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медицинские учреждения».

      Полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии и степень вины каждого из ее участников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт ведомства.

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