В Хабаровском крае поймали второго подозреваемого в людоедстве тигра

В деле о гибели сборщика шишек под Хабаровском появился второй подозреваемый тигр. Установить виновного в людоедстве тигра поможет генетическая экспертиза.
В Хабаровском крае специалисты Росприроднадзора отловили второго тигра, который может быть причастен к гибели человека в тайге. В ночь на 29 ноября возле места в Бикинском районе Хабаровского края, где хищниками был растерзан мужчина, занимавшийся сбором шишек, уже была отловлена здоровая двухлетняя тигрица. Ее отправили в реабилитационный центр «Утёс» и взяли у нее анализы для проведения генетической экспертизы.
Юрий Колпак, начальник отдела природоохраны Минприроды Хабаровского края: «Через несколько дней после отлова тигрицы, рядом с тем же местом был отловлен еще один тигр. Это крупный взрослый самец, внешне он здоров. Его отловили потому, что он неадекватно себя вел и охотился на собак с пасеки. Взяты анализы на инфекции и для генетических исследований. Как и в случае с тигрицей будет устанавливаться его причастность или непричастность к нападению на человека».
Отловленного в тайге самца также отправили в центр реабилитации диких животных «Утёс», где хищники содержатся в особых вольерах, минимизирующих контакт с человеком.
Эдуард Круглов, директор центра «Утес»: «Перевозку в центр тигры перенесли благополучно. Сейчас стресс у них уже прошел, тигры успокоились. Кушают они хорошо, даже слишком хорошо из-за нынешних холодов. Пока наблюдаем, ждем результатов анализов».
Генетическая экспертиза будет проведена в Москве. Тигра, который не причастен к нападению на человека, выпустят на волю, а виновному хищнику предстоит провести остаток жизни в зоопарке. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, напоминает РИА Новости.
Юрий Колпак, начальник отдела природоохраны Минприроды Хабаровского края: «Через несколько дней после отлова тигрицы, рядом с тем же местом был отловлен еще один тигр. Это крупный взрослый самец, внешне он здоров. Его отловили потому, что он неадекватно себя вел и охотился на собак с пасеки. Взяты анализы на инфекции и для генетических исследований. Как и в случае с тигрицей будет устанавливаться его причастность или непричастность к нападению на человека».
Отловленного в тайге самца также отправили в центр реабилитации диких животных «Утёс», где хищники содержатся в особых вольерах, минимизирующих контакт с человеком.
Эдуард Круглов, директор центра «Утес»: «Перевозку в центр тигры перенесли благополучно. Сейчас стресс у них уже прошел, тигры успокоились. Кушают они хорошо, даже слишком хорошо из-за нынешних холодов. Пока наблюдаем, ждем результатов анализов».
Генетическая экспертиза будет проведена в Москве. Тигра, который не причастен к нападению на человека, выпустят на волю, а виновному хищнику предстоит провести остаток жизни в зоопарке. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, напоминает РИА Новости.
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