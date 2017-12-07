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    Южная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпиаду в Пхёнчхане. МОК, Олимпиада, Южная Корея, допинг, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮжная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпиаду в Пхёнчхане

    Южная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпиаду в Пхёнчхане

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    Южная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпиаду в Пхёнчхане

    Южная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпиаду в Пхёнчхане

    Южная Корея призвала российских спортсменов приехать на Олимпиаду в Пхёнчхане

      Республика Корея выразила сожаление о решении Международного олимпийского комитета по участию спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

      Власти Южной Кореи призвали российских спортсменов принять участие в зимней Олимпиаде 2018 года. В Сеуле заявили, что сожалеют о решении Международного олимпийского комитета допустить россиян к Играм только в нейтральном статусе.

      Из текста заявления Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея: «Республика Корея рассчитывает, что Игры все равно станут ценной возможностью укрепить глубокие дружественные отношения между Кореей и Россией. Правительство Республики Корея ожидает участия многих спортсменов из России, которые демонстрировали выдающиеся результаты в ходе предыдущих Игр, и которые внесут значительный вклад в успех Олимпиады в Пхёнчхане».

      Ранее глава МОК Томас Бах подтвердил, что Международный олимпийский комитет возьмет на себя все расходы по участию атлетов из России в Олимпиаде-2018, от размещения и питания, до оплаты работы обслуживающего персонала. Бах также подтвердил, что российские спортсмены смогут пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпийских игр, «в случае выполнения Россией ряда требований». Глава МОК также сообщил о создании специальной группы, которая выработает правила участия российских спортсменов в Играх-2018.

      О том, что российские власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в играх в Пхёнчхане, накануне заявил Владимир Путин. При этом президент РФ подчеркнул, что остается открытым вопрос, почему россияне должны выступать в нейтральном статусе, несмотря на то, что обвинения в господдержке допинга в России не подтвердились.

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